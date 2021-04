Tenis.-Tenis/Godó.- Nadal: "Esta manera de jugar es lo que necesito"

22/04/2021 El tenista español Rafa Nadal, en un momento de su partido contra Kei Nishikori en el Barcelona Opena Banc Sabadell 2021 DEPORTES BARCELONA OPENA BANC SABADELL



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha señalado tras ganar en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell al japonés Kei Nishikori (6-0, 2-6 y 6-2) que el juego mostrado es el que "necesita" para lo que viene, con las miras en Roland Garros, y cree que triunfos sufridos le ayudan a mejorar.



"Creo que he dado un paso adelante importante. En algunos momentos he jugado mejor que ayer. Nishikori ha jugado a un nivel muy alto después del primer set. A nivel de energía y de cómo enfocar el partido ha sido diferente a ayer. Más allá del resultado, creo que esta manera de jugar es lo que necesito para lo que viene", señaló en rueda de prensa.



En este sentido, Nadal, que ya está en cuartos del Godó, aseguró que partidos como este "ayudan a mejorar". "Ganar partidos así, espero que me de esa confianza extra, y estoy en un proceso de poder salvar los malos momentos que tenga. En los últimos partidos los he jugado a tres sets, pero para mí es positivo, no algo negativo. Los dos últimos han sido victorias, y mañana podré jugar otro partido", celebró.



Un partido contra el británico Cameron Norrie, al que ya ganó en el Abierto de Australia este año. "Norrie es un jugador completo, que gana muchos partidos, tiene buena actitud en pista y es ganador. Tiene una gran credibilidad en sí mismo, y no me va a regalar nada. Si quiero ganar tendré que jugar a un nivel alto", reconoció.



"Hay que seguir mejorando cosas, pero estas mejoras te las dan las victorias, partidos y horas en pista. Y estos días he superado momentos complicados, y estoy preparado para jugar mañana un buen partido. Me voy más satisfecho hoy que ayer, y he ganado contra un rival de entidad", insistió sobre su triunfo ante Nishikori, al que ya ganó la final del Godó 2016.



"Llevo dos partidos ganando a tres sets, lo veo como algo positivo. Y la evolución ha sido buena. Creo que estoy en el camino, sé que las cosas no vienen de un día para otro. Hay que perseverar y trabajar cada día don las ideas claras y la ilusión de que las cosas van a ir a mejor", reiteró.