Sweet Palermo Chocolate, el primer pimiento capaz de competir con un postre

MADRID, 22 (CHANCE)



Algunos sabores gustan, otros enamoran y Sweet Palermo Chocolate de La Unión, atrapa desde el primer instante al ser una auténtica experiencia para los sentidos difícil de olvidar. Su sutil sabor dulce, con una piel fina, sin apenas semillas, tierno, fácil de pelar, especialmente versátil y con tres veces más vitaminas C que una naranja lo hace especial. Te contamos por qué.



Reconocido por su color marrón chocolate y de estructura alargada similar a una guindilla, este pimiento sorprende a todo el que lo prueba tanto por sus propiedades organolépticas como por su sabor, textura y olor.



A simple vista puede parecer picante o salado, pero nada más lejos de la realidad. La versatilidad culinaria del pimiento Sweet Palermo Chocolate es infinita, su sutil dulzura e intensidad de sabor junto con la finura de su piel y sin apenas semillas lo convierten en un ingrediente perfecto para ensaladas, salteados, crudités o como guarnición de cualquier plato cocinado asado o frito.



Su sabor único unido a su color chocolate característico e inconfundible lo convierten en el único pimiento capaz de competir con cualquier postre. Que su sabor es único lo demuestra el reconocimiento que ha recibido en 2020 por el International Taste Institute como "Superior Taste Award", un galardón otorgado por un jurado formado por algunos de los chefs y sumillers más prestigiosos del mundo.



¿POR QUÉ SWEET PALERMO CHOCOLATE SE CONVERTIRÁ EN UN "MUST HAVE" DE LA LISTA DE LA COMPRA?



Porque además de proporcionar al paladar una experiencia sensorial única, también contiene unas propiedades organolépticas que lo convierten en un superalimento al contener:



1. Tres veces más vitamina C que una naranja (mg A.A. /100 g secos)



2. Licopenos que ayudan prevenir el colesterol malo



3. Carotenos y polifenoles, dos potentes antioxidantes



4. Flavonoides que ayudan a prevenir enfermedades coronarias



Comercializado en España en exclusiva por La Unión, principal compañía del sector hortofrutícola en el país, Sweet Palermo Chocolate ha sido reconocido por los consumidores como SABOR DEL AÑO 2021.