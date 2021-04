Supremo de Florida (EE.UU.) frena iniciativa a favor de la marihuana recreativa

Una iniciativa ciudadana que buscaba someter a votación en Florida (EEUU) la legalización de la marihuana para consumo recreativo en el estado sufrió un duro revés este jueves al no encontrar respaldo del Tribunal Supremo estatal. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Miami, 22 abr (EFE).- Una iniciativa ciudadana que buscaba someter a votación en Florida (EEUU) la legalización de la marihuana para consumo recreativo en el estado sufrió un duro revés este jueves al no encontrar respaldo del Tribunal Supremo estatal.

En una decisión de cinco votos en contra y dos a favor, el Supremo de Florida encontró que la descripción de la iniciativa que buscaba ser incluida en la cartilla de votación en las elecciones de 2022 era "engañosa", porque no detallaba que la posesión y distribución de marihuana recreativa sigue siendo un delito federal.

La iniciativa llamada "Make it Legal Florida" (Hazla legal, Florida) proponía una modificación en la Constitución estatal para permitir que los mayores de 21 años pudieran poseer y consumir hasta 2,5 onzas de marihuana, con algunas restricciones sobre los lugares donde podría ser consumida.

Tal como recoge el diario Miami Herald, la campaña había recaudado unos 8,2 millones de dólares y había sobrepasado en más de 556.000 firmas las 891.589 que necesitaba para se incluyera en la boleta de votación de 2022.

El presidente del Supremo estatal, Charles Canady, señaló que la mayoría de los magistrados discreparon con el uso de la palabra "permitir" en el resumen de la propuesta, y que no advertía que aunque la enmienda se aprobara el uso de marihuana aún sería ilegal a nivel federal.

"Una enmienda constitucional no puede 'permitir' o autorizar inequívocamente una conducta que está tipificada como delito por la ley federal", escribió Canady.

El alto tribunal se pronunció a pedido de una opinión consultiva de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, para saber si la iniciativa era válida.

La decisión obliga a los promotores de la iniciativa a empezar de nuevo y salir otra vez en busca de las más de 891.000 firmas a fin de poder incluirla en la votación de 2022, donde deberá obtener el 60 % de votos favorables.

En 2016, los votantes de Florida aprobaron una enmienda en la Constitución estatal que permite el uso medicinal de la marihuana.