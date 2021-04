Sonia Ferrer, enamoradísima y tras protagonizar un beso de película, habla por primera vez de su nueva relación

17/09/2019 Sonia Ferrer, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Atravesando uno de los mejores momentos de su vida, y sin ocultar lo enamorada que está de su nueva pareja, un atractivo policía llamado Sergio, Sonia Ferrer acaparaba todas las miradas este miércoles al protagonizar un apasionado y espectacular beso - al más puro estilo 'Oficial y caballero' - con su chico en una de las zonas más concurridas de la capital mientras el agente se encontraba de servicio.



Poco después, y sin disimular lo feliz que le hace Sergio, con quien comenzó una relación hace dos meses que se ha consolidado poco a poco, Sonia confesaba ante nuestras cámaras que está "encantada" con su novio, que además nada tiene que ver con este mundo: "Quién me lo iba a decir. Jamás pensé que pudiera encontrar a nadie y menos a nadie tan increíble como él. Cuando menos te lo esperas aparece el hombre más maravilloso del mundo", ha desvelado ilusionada.



Sin querer valorar las durísimas declaraciones que Cecilia Goméz hizo de Marco Vricella tras su ruptura, insinuando un lado oscuro del cirujano italiano, Sonia Ferrer ha sacado la cara por su exmarido: "Para mí el padre de mi hija es sagrado porque es el padre de mi hija y mi hija es lo más maravilloso que tengo", ha confesado, afirmando que "sus historias amorosas no me importan porque no me afectan. Tengo claro una cosa que es fundamental, nunca me habéis oído de mi boca nada negativo sobre él y aunque probablemente hay cosas que no esté de acuerdo, no lo voy hacer".