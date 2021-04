Solicitudes semanales por desempleo en EEUU caen a nuevo mínimo de un año

Imagen de archivo de gente haciendo fila afuera de un centro ocupacional recientemente inaugurado para reuniones presenciales en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. 15 de abril, 2021. REUTERS/Amira Karaoud/Archivo

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 22 abr (Reuters) - El número de personas que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada en Estados Unidos cayó a un nuevo mínimo de un año, lo que sugiere que los despidos están disminuyendo y se están fortaleciendo las expectativas de otro mes de crecimiento laboral en abril a medida que la reapertura de la economía libera la demanda reprimida.

No obstante, la recuperación del mercado laboral tiene un largo camino por recorrer y el informe del Departamento de Trabajo mostró el jueves que al menos 17,4 millones de personas estaban cobrando cheques de desempleo a principios de abril, una señal de que el desempleo a largo plazo se está enquistando.

"Si bien los nuevos despidos se han desacelerado mucho, todavía no se acercan al nivel asociado con un mercado laboral estable", dijo Andrew Stettner, investigador principal de The Century Foundation. "El problema no es que los trabajadores desempleados no estén aceptando empleos, sino que la cantidad de personas desempleadas supera con creces la cantidad de vacantes adecuadas".

Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo disminuyeron en 39.000, a una cifra desestacionalizada de 547.000 para la semana terminada el 17 de abril, su nivel más bajo desde mediados de marzo de 2020. Los datos de la semana anterior se revisaron para mostrar 10.000 solicitudes más recibidas que las informadas anteriormente.

Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 617.000 solicitudes para la última semana.

Se trató de la segunda semana consecutiva en que los pedidos estuvieron por debajo del nivel de 700.000 desde marzo de 2020, cuando se impusieron cierres obligatorios de negocios no esenciales como restaurantes y bares para frenar la primera ola de infecciones por COVID-19. Hubo grandes disminuciones en los datos suministrados por Texas y Nueva York.

Las acciones estadounidenses abrieron ligeramente a la baja tras la publicación de los datos. El dólar se mantenía estable frente a una canasta de monedas. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaban mixtos.

Estados Unidos ha ampliado la elegibilidad para la vacunación contra el COVID-19 a la mayoría de los adultos, y más de la mitad de esa población ha recibido ya al menos una dosis de una vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un tercio de los adultos está completamente vacunado, así como el 26% de la población en general, dijeron.

Esto, junto con el paquete de rescate por 1,9 billones de dólares de la Casa Blanca por la pandemia, ha permitido un nuevo compromiso económico más amplio. La demanda resultante ha dejado a las empresas luchando por conseguir trabajadores. Las ventas minoristas alcanzaron un récord en marzo y las fábricas están en pleno auge.

Unos 5,6 millones de personas recibieron beneficios extendidos durante la semana que terminó el 3 de abril, 447.704 más que la semana anterior. Otros 492.999 están en un programa estatal para los que agotaron sus seis meses iniciales de ayuda, 119.699 menos que la semana previa. 17,405 millones de personas recibieron beneficios de todos los programas durante la semana que terminó el 3 de abril.

"Los datos de pedidos por desempleo apuntan a otro informe de empleo sólido para abril pese a todos los inconvenientes con los datos", dijo Conrad DeQuadros, de Brean Capital en Nueva York. "La magnitud de la caída en los pedidos sugiere una marcada mejora en la economía y el mercado laboral según siguen disminuyendo las restricciones por el COVID".

La economía creó 916.000 puestos de trabajo en marzo, la mayor cantidad en siete meses. El empleo, sin embargo, sigue estando 8,4 millones de puestos de trabajo por debajo de su pico en febrero de 2020.

