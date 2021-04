Sobrino de Violeta Chamorro lanza su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua

Fotografía cedida por el equipo del economista Juan Sebastián Chamorro (foto), quien habla durante su inscripción como precandidato a la Presidencia del país con la Alianza Ciudadana hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Mejía Peralta/Equipo Juan Sebastián Chamorro

Managua, 22 abr (EFE).- El economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), lanzó este jueves su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua para las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.

Chamorro, que fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), inscribió formalmente su precandidatura con la Alianza Ciudadana, una de las principales facciones de la oposición, en un hotel de Managua fuertemente resguardado por agentes policiales, según constató Efe.

La Alianza Ciudadana está integrada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, de centroderecha) y el organismo Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno de Daniel Ortega en las mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018.

Chamorro, que renunció en enero pasado a su cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica para dedicar tiempo a sus aspiraciones a la Presidencia, centró su discurso en hacer un llamado a la unidad a las diversas fuerzas de la oposición para derrotar en las urnas a Ortega.

"Debemos estar claros de que solo con la unidad y el voto masivo escribiremos una nueva etapa de nuestra historia", dijo el político, para quien "solo unidos podemos ganar las próximas elecciones".

"DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA"

Chamorro García dijo estar convencido de que puede ser el presidente que guíe a Nicaragua "de la dictadura a la democracia" y constituir un Gobierno que priorice la paz y la estabilidad, y a la vez promueva un crecimiento económico que genere empleos.

"Otras prioridades de mi Gobierno serán restituir las libertades públicas, consolidar el respeto de los derechos humanos e impulsar el progreso social", adelantó.

El dirigente opositor dijo que quiere ser el presidente que una al país, que involucre a toda la sociedad en un proyecto compartido que mire hacia el futuro y "promueva la reconciliación que necesita nuestra sociedad para concretar el cambio y la modernización de nuestra amada Nicaragua".

Por otro lado, explicó que inscribió su precandidatura en la Alianza Ciudadana porque esta es su "casa", que ayudó a construir la Alianza Cívica, a la que pertenece, y "porque su programa y sus objetivos coinciden" con lo que él defiende.

También porque está "convencido de que harán todo lo necesario para concretar la unidad de la mayoría de organizaciones opositoras", porque "solo unidos" se podrá "derrotar a Ortega en las próximas elecciones".

Se declaró convencido de que la casilla de CxL "será la que aglutine a la mayoría de la oposición nicaragüense".

Asimismo, firmó un compromiso con la Alianza Cívica en el que se comprometió a no postularse en otra opción electoral si no resulta ser el candidato y respaldará al que sea seleccionado.

CINCO CHAMORRO HAN SIDO PRESIDENTES

Chamorro es licenciado en Economía de la Universidad de San Francisco, tiene un máster en Economía de la Universidad de Georgetown, y un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin, Madison, todos en Estados Unidos.

Del 2014 al 2019 dirigió la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, y también fue director del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.

Es sobrino de la expresidenta Barrios de Chamorro y del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.

Pertenece a una familia de notables de Nicaragua que ha suministrado cinco Presidentes de la República en los casi 200 años de independencia, según la biografía de la familia Chamorro, publicada en "En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea", editada en Barcelona.

Su prima, la periodista Cristiana Chamorro, también aspira a la Presidencia.