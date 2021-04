Sandra Barneda muestra su apoyo incondicional a Rocío Carrasco tras su esperada entrevista

29/01/2015 La pasada madrugada Hable con ellas recibía la visita de Samanta Villar, la quinta en cuestión EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA TELECINCO



Volcada en la promoción de su última novela, "Un océano para llegar hasta ti" - con la que quedó finalista del Premio Planeta - Sandra Barneda ha viajado hasta Barcelona para celebrar San Jordi, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid.



Gran amiga de Rocío Carrasco desde que ambas coincidieron en el año 2014 en el programa 'Hable con ellas' - programa que ambas presentaron en Telecinco hasta 2016 - Sandra ha querido mostrar su apoyo incondicional por la hija de Rocío Jurado tras la esperadísima entrevista en la que, en directo, confesó por qué no le coge el teléfono a su hija Rocío. Así, asegurando que "no me he pronunciado públicamente y no lo voy hacer porque lo que tenga que decirle se lo digo personalmente a ella", ha confesado que "me alegro muchísimo que haya dado ese paso". "Creo que nadie debe silenciarse ante cualquier situación que esté sufriendo. Por decisión propia ha estado mucho tiempo en silencio y ahora yo me alegro que se la esté escuchando como se la está escuchando", ha añadido, dejando claro que está al lado de su amiga en estos complicados momentos en los que, tras 25 años de silencio, está contando su verdad.



Mucho más explícita, Sandra ha mandado un poderoso mensaje de apoyo a Rocío a través de su cuenta de Instragram y, con una imagen en la que ambas sonríen felices y cómplices, ha salido en defensa de su amiga asegurando que "nadie" puede cuestionar "tus sonrisas o tu sufrimiento" porque "la sonrisa permite respirar al alma" y "lo que parece más sencillo a veces es lo más difícil de explicar y no por eso deja de existir".



Un mensaje para todos aquellos que en los últimos días han cuestionado la verdad y el dolor de Rocío Carrasco y con el que Sandra, una vez más, demuestra públicamente que la hija de Rocío Jurado la tiene a su lado incondicionalmente en estos complicados momentos.