Sáhara.- El Polisario dice que "inacción" de la ONU podría derivar en un recrudecimiento del conflicto con Marruecos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Frente Polisario ha afirmado este jueves que "la falta de medidas concretas" por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la "intransigencia" de Marruecos podría provocar un recrudecimiento del conflicto armado en Sáhara Occidental, tras el estallido de enfrentamientos en noviembre en el paso de Guerguerat.



El representante permanente del Polisario ante la ONU, Sidi Omar, ha criticado la "inacción" del organismo internacional "frente a las graves consecuencias de la violación del alto al fuego de 1991" y las "constantes infracciones a la legalidad" por parte de Marruecos en las zonas ocupadas, según ha informado la agencia oficial saharaui de noticias, SPS.



En este sentido, ha argüido que esta postura "no solamente socava las perspectivas del proceso de paz, sino también amenaza con un recrudecimiento de la guerra en curso", unas declaraciones formuladas después de una nueva sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que se ha cerrado sin acuerdo para un comunicado conjunto.



Omar ha incidido además en que el nombramiento de un nuevo enviado especial de la ONU a Sáhara Occidental "no es un fin en sí", sino un medio "para gestionar el proceso de paz de forma precisa, con un tiempo definido", para lograr que "el pueblo saharaui ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia".



Por último, ha hecho hincapié en que "frente a la continua agresión marroquí y la inacción de Naciones Unidas, al pueblo saharaui no le queda otra alternativa que ejercer su derecho legítimo en la defensa propia y continuar su lucha armada para defender su soberanía y lograr sus aspiraciones nacionales de libertad e independencia".



El ministro de Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Salem Uld Salek, destacó el miércoles que las autoridades saharauis están dispuestas a iniciar "conversaciones directas" con Marruecos para lograr "una solución pacífica, justa y definitiva" al conflicto.



Así, ha recalcado que los enfrentamientos que estallaron en noviembre en torno al paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, así como la "intransigencia" y "ocupación por la fuerza de gran parte del país" por parte de Marruecos, "son la causa del retorno a la casilla de salida".



En este sentido, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "acelere el proceso de paz" frente a la "obstrucción" por parte de Marruecos. "Se hace necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU acelere el proceso de paz para poner fin a la ocupación marroquí y cerrar así el capítulo de la descolonización del Sáhara Occidental", zanjó.



Los incidentes en Guerguerat son los de mayor gravedad desde 2016, cuando Marruecos inició unas obras de remodelación y asfaltado de una carretera en territorio formalmente bajo control del Frente Polisario. Tanto Marruecos como los saharauis enviaron fuerzas armadas a la zona, si bien se retiraron tras la intervención de la ONU para evitar una escalada.



Guerguerat se encuentra bajo control de Marruecos y es el principal puesto fronterizo con Mauritania. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio y dice que así lo recoge el acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en 1991.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego dfue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.