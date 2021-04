Rusia.- Los médicos piden a Navalni que ponga fin a su huelga de hambre: "Pronto no tendremos a nadie a quien curar"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un grupo de médicos que busca tratar al opositor ruso encarcelado Alexei Navalni le ha pedido este jueves que ponga fin a su huelga de hambre: "Pronto no tendremos a nadie a quien curar".



Así lo han demandado cinco de los médicos personales del opositor, que han intentado en varias ocasiones, sin éxito, acceder a la cárcel en la que se encuentra, donde lleva 23 días en huelga de hambre, en una carta abierta publicada este jueves en el portal de noticias Mediazona.



"Como médicos tratantes, apelamos a Alexei Navalni y le pedimos que detenga de inmediato la huelga de hambre para preservar su vida y su salud", han demandado.



La petición se produce después de que hayan tenido acceso a resultados detallados de las pruebas realizadas al opositor ruso en un hospital penitenciario de la región de Vladímir, donde fue evaluado por profesionales "independientes".



Así, han alertado de que "una mayor hambruna puede causar un daño significativo" en su salud.



"Teniendo en cuenta los síntomas de insuficiencia renal, síntomas neurológicos severos, hiponatremia severa, que puede conducir a edema cerebral difuso, más trastornos neurológicos severos en forma de síndrome convulsivo y depresión de la conciencia hasta el nivel de coma, entendemos que si la huelga de hambre continúa, aunque sea por un tiempo mínimo, desafortunadamente, pronto no tendremos a nadie a quien curar", han detallado, para avisar que todo ello "puede llevar al resultado más triste: la muerte".



Por otro lado, los médicos han criticado que Navalni ha tenido que "arriesgar su vida", incluso para recibir atención de médicos civiles y realizarse exámenes --en su traslado al hospital de Vladímir--, lo que, en sus palabras, "quedará en la conciencia de quienes les impidieron recibir la atención médica necesaria".



"También seguimos insistiendo en admitirnos, como médicos independientes para atender a Alexei Navalni, ya que cualquier médico debe, en primer lugar, examinar al paciente para un diagnóstico fiable y un posterior tratamiento correcto", han añadido los profesionales.



Según han agregado, el volumen de datos actualmente disponible sobre la condición del paciente "no es suficiente" para poder dar una opinión "independiente y completa", si bien es "un gran paso adelante" que ahora tengan "al menos datos limitados de resultados médicos objetivos".



"Seguimos insistiendo en la pronta transferencia y hospitalización de nuestro paciente a un hospital multidisciplinario en Moscú. Solo allí, dada la complejidad de su condición debido al daño severo previo al sistema nervioso por un agente de guerra química, se le puede brindar la atención adecuada y la asistencia médica al nivel adecuado", ha concluido la misiva.



Uno de los principales promotores de las protestas en favor del dirigente opositor, Leonid Volkov, ha dicho en Twitter que los médicos de Navalni recibieron los resultados de las pruebas después de las movilizaciones del miércoles para exigir que recibiera la atención médica adecuada.



La Policía ha detenido a más de 1.900 personas en estas manifestaciones, según OVD-Info. Los Gobiernos de Estados Unidos y Europa habían advertido que Rusia enfrentaría consecuencias si Navalni muriera en prisión.