Rusia.- Detenidas más de 1.700 personas en Rusia en las protestas a favor del opositor ruso Navalni

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Al menos 1.777 personas han sido detenidas en el marco de las protestas registradas el miércoles en Rusia a favor del opositor Alexei Navalni, según datos de la organización de defensa de los Derechos Humanos OVD-Info.



Tal y como ha indicado la ONG, 806 de ellos han sido detenidos en la ciudad de San Petersburgo, mientras que otros 119 han sido arrestados en Ufa. Casi todos han permanecido bajo custodia durante horas y algunos han tenido que pasar la noche en el calabozo.



Desde el Kremlin, sin embargo, han asegurado que "no ven razón" para evaluar las protestas. "El tema corresponde a los organismos del orden público, no del Interior", ha dicho el portavoz del Gobierno, Dimitri Peskov.



En Moscú, miles de personas se han manifestado y han pedido la dimisión del presidente ruso, Vladimir Putin, a la vez que coreaban "¡Libertad! Libertad!". Antes del inicio de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos colaboradoras de Navalni, Liubov Sobol y Kira Yarmish.



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha defendido el derecho de la población rusa a manifestarse, si bien ha indicado que en esta ocasión ha habido menos violencia policial y brutalidad en comparación con las protestas de enero y febrero.



"Las autoridades enseguida aseguran que sin presencia policial estas protestas se vuelven violentas, pero ahora se ha demostrado que no hay pruebas para respaldar esto", ha aseverado Damelia Aitkhozhina, investigadora de la organización.



La ONG ha denunciado la alta presencia policial en zonas de Moscú y San Petersburgo, donde según imágenes a las que ha tenido acceso HRW se puede observar a varios agentes utilizando pistolas eléctricas contra los manifestantes.



Como en anteriores ocasiones, las autoridades se han negado a dar permiso a la población para manifestarse. En esta ocasión, el Gobierno ha hecho alusión a las restricciones por la pandemia.



"Los rusos tienen derecho a protestar y las autoridades tienen la obligación de proteger y facilitar ese derecho", ha manifestado Aitkhozhina, que ha aseverado que la "ausencia de abusos" en esta ocasión es buen síntoma, si bien "no deberían producirse arrestos arbitrarios en represalia por ejercer un derecho".