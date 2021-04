Ronald Araujo: "Hay que tener más concentración en la jugada del penalti"

El defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo (i), celebra el cuarto gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la jornada 31 de primera división que disputaron frente al Getafe en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta.

Barcelona, 23 abr (EFE).- El central del Barcelona Ronald Araujo admitió que "hay que tener más concentración" en jugadas como la del penalti que cometió en el minuto 69 sobre Enes Ünal que supuso el 3-2 momentáneo en el Camp Nou.

"Tenía la espina clavada del penalti, fue una lástima. Son jugadas muy rápidas y hay que estar atento", añadió en este sentido el uruguayo en declaraciones a Movistar+. Pero en el 87 se desquitó con la autoría del 4-2: "Estoy contento por el gol", admitió.

"Leo (Messi) siempre me dice que vaya a esa zona porque él la pone cerrada allí. Estoy contento porque con mi altura puedo ayudar al equipo en esas jugadas y esta vez he podido hacerlo", dijo Araujo sobre su remate de cabeza después de un saque de esquina parabólico del delantero argentino.

Preguntado por la entrada del Barcelona en la Superliga Europea y los posteriores acontecimientos convulsos respecto a la competición, el jugador azulgrana consideró que no le corresponde "hablar de eso" y se remitió "al comunicado" del club. sej/asc