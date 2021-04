Plan fiscal de Biden apunta a renta extranjera de tecnológicas

(Bloomberg) -- Las gigantes tecnológicas lideradas por Apple Inc. y Microsoft Corp. informaron ganancias de más de US$100.000 millones fuera de Estados Unidos en sus últimos años fiscales, convirtiéndolas en los objetivos principales de la propuesta del presidente, Joe Biden, para impulsar el pago de impuestos sobre las ganancias en el extranjero.

Las propuestas tributarias, reveladas este mes para ayudar a pagar los masivos planes de infraestructura, apuntan a tácticas comunes utilizadas por las multinacionales estadounidenses, como el almacenamiento de activos generadores de ingresos en jurisdicciones offshore de bajos impuestos. El sector de la tecnología es particularmente experto en trasladar las ganancias a lugares libres de impuestos porque sus principales activos (código de software, patentes y otro tipo de propiedad intelectual) son relativamente fáciles de mover en comparación con las fábricas y otros activos físicos.

Se suponía que la ley de empleo y reducción de impuestos promulgada en 2017 por el expresidente Donald Trump tomaría medidas enérgicas contra las maniobras tributarias en el extranjero, pero los republicanos neutralizaron las reglas al agregar deducciones adicionales y otros beneficios, según Andrew Silverman, analista de política tributaria de Bloomberg Intelligence.

A las grandes tecnológicas les resultará más difícil esquivar el plan de Biden porque, si se convierte en ley, cerraría la mayoría de las lagunas dejadas por la legislación de 2017 de Trump. La medida presenta el riesgo de dejar a la industria aún más en desacuerdo con Washington, donde los legisladores ya están analizando la difusión de información errónea en las plataformas en línea y los reguladores se están embarcando en investigaciones antimonopolio sobre grandes empresas tecnológicas.

El plan tributario ha dividido la opinión entre los ejecutivos: el presidente de Amazon, Jeff Bezos, dice que apoya mayores impuestos corporativos, mientras que el jefe de Intel, Pat Gelsinger, criticó el plan de Biden después de una reciente reunión en la Casa Blanca para discutir la posibilidad de devolver la fabricación de semiconductores a EE.UU. “Estamos tratando de avanzar de manera drástica, de una forma que marque una década”, dijo Gelsinger. “Ahora no es el momento de decirme que les daré un dólar por aquí y dos por allá”.

Tres propuestas específicas de Biden tienen el potencial de agregar miles de millones de dólares a los pagos anuales de impuestos de las compañías tecnológicas estadounidenses, según el análisis de las presentaciones regulatorias. Todas las compañías declinaron hacer comentarios sobre las medidas tributarias propuestas cuando fueron contactadas por Bloomberg.

Tasa mínima global

La ley tributaria promulgada por Trump en 2017 incluía un gravamen sobre los ingresos globales intangibles de baja tributación, o Gilti, que grava las ganancias obtenidas en muchos países extranjeros generadas a partir de activos intangibles como la propiedad intelectual y el código de software.

Esto apuntó a una táctica común entre las grandes empresas de tecnología: transfieren su propiedad intelectual a Bermudas u otros países de bajos impuestos, y luego las filiales de las empresas en países de altos impuestos, como Francia, pagan impuestos a Bermudas por usar la propiedad intelectual. De esta manera, las unidades de “alto impuesto” de la compañía técnicamente no obtienen ganancias y, por lo tanto, pagan muy poco impuesto.

Biden quiere aumentar la tasa impositiva Gilti a 21% desde un 10,5% actual y limitar el uso de créditos tributarios extranjeros, según Silverman. The Tax Foundation, un grupo de expertos de inclinación hacia la derecha, estima que los cambios propuestos a Gilti podrían aumentar los pagos de impuestos corporativos en casi US$300.000 millones durante una década. Gran parte de esa suma probablemente recaería en el sector tecnológico.

Eliminación de deducciones

Biden también propone revocar los ingresos intangibles derivados en el extranjero, o FDII, lo que probablemente aumentaría los impuestos a las empresas tecnológicas, según Daniel Bunn, vicepresidente de proyectos globales de Tax Foundation. Amazon hizo deducciones de FDII de casi US$500 millones en total en 2018, 2019 y 2020, según su último informe anual. “Es posible que algunas compañías reconsideren la tenencia de propiedad intelectual en EE.UU. si esta exención de impuestos desaparece”, dijo Bunn.

Impuesto mínimo contable

Finalmente, hay una propuesta en el plan de Biden para introducir un “impuesto mínimo contable” del 15% a las grandes corporaciones que reportan altas ganancias, pero tienen pocos ingresos gravables. Las grandes compañías tecnológicas de EE.UU. a menudo tienen bajas tasas de impuestos efectivas debido a una gran cantidad de deducciones disponibles para artículos que incluyen investigación y desarrollo, créditos extranjeros y compensación basada en acciones.

Nota Original:Big Tech $100 Billion Foreign-Profit Hoard Targeted by Tax Plan

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.