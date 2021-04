Perú.- El Poder Judicial autoriza a Keiko Fujimori a salir de Lima para realizar su campaña de cara a la segunda vuelta

04/05/2020 La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Un diputado del MAS de Bolivia arremete contra Fujimori y le dice que "vaya a candidatear a Japón"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Poder Judicial de Perú ha autorizado a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a salir de la capital de Perú, Lima, para realizar su campaña electoral de cara a la segunda vuelta de los comicios en la que se enfrenta al aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo.



El juez Víctor Zuñiga ha emitido este miércoles esta autorización excepcional, ya que Fujimori tenía prohibido salir de la capital por las investigaciones que tiene abiertas en la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos o organización criminal, entre otros --por lo que se le piden 30 años de cárcel--, y tras la revocación de una prisión preventiva que venía cumpliendo, por lo que se le puso esta restricción.



"Autorícese excepcionalmente a la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi ausentarse de la ciudad de Lima durante la campaña electoral, debiendo la investigada informar a este despacho de sus actividades, con la documentación pertinente", ha recogido así la autorización firmada por Zuñiga y solicitada por la candidata.



Así, la aspirante de Fuerza Popular se trasladará desde este jueves a las provincias del país para reclamar el voto de los peruanos en la segunda vuelta del próximo 6 de junio.



"Agradezco la decisión del Poder Judicial. Finalmente me va a permitir recorrer la diferentes regiones de nuestro país y empezaremos el día de mañana nuestros viajes. Siento que finalmente la cancha va a estar pareja, y desde mañana empezamos realmente la segunda vuelta", ha manifestado Fujimori, según recoge el medio peruano 'La República'.



Igualmente, ha asegurado que cumplirá con la resolución e informará cada vez que regrese de una provincia, como lo hizo en la campaña para la primera vuelta, para la que ya obtuvo una autorización de salida de la capital.



"VAYA A CANDIDATEAR A JAPÓN"



Después de que la candidata a la Presidencia de Perú haya rechazado recientemente los comentarios vertidos por el expresidente boliviano Evo Morales, quien apoya a Castillo, y le haya pedido que "no se meta en su país", el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar ha arremetido este miércoles contra ella.



"Vaya a candidatear a Japón", ha sostenido Cuéllar, quien ha añadido que "ella es de Japón, no tiene moral", si bien Fujimori es descendiente de migrantes japoneses y peruana de nacimiento.



"Debería ser candidata en Japón. ¿Qué hace una extranjera como candidata en el país soberano de Perú? Es la menos indicada para cuestionar y debería ir como candidata a la Presidencia por Japón y no por Perú", ha insistido, según informa el medio boliviano 'El Deber'.