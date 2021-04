Patronal boliviana alerta que un aumento salarial supondrá perder empleos

Una mujer cruza una calle muy circulada en La Paz (Bolivia). EFE/Joedson Alves/Archivo

La Paz, 22 abr (EFE).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, advirtió sobre una pérdida de empleos dignos si el Gobierno de Luis Arce da lugar a las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB).

La patronal manifestó en un comunicado su "rechazo a la ausencia de participación" del sector privado en el diálogo iniciado entre el Ejecutivo y la COB para tratar las demandas de la mayor entidad sindical del país que reclama aumentos del 5 % para el sueldo básico o de contratación y el salario mínimo nacional.

"La atención a un pedido de incremento salarial no sólo desconoce la realidad devastadora que atraviesa el sector productivo, sino lo que es más preocupante aún, arriesga de manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno que aún se pueden sostener", advirtieron los empresarios.

El sector recordó la fuerte contracción económica sufrida el año pasado, que estuvo marcado por la pandemia de la covid-19, y cuestionó que el Gobierno de Arce no haya adoptado "medidas suficientes" para la reactivación y protección del sector productivo y el empleo.

Pese a estar en un "difícil momento", el sector productivo local ha continuado prestando servicios y produciendo bienes "aún a riesgo de su propia supervivencia" en pos de preservar el empleo formal, aseguró la CEPB.

"Adicionalmente, debe destacarse la indiscutible solidaridad demostrada entre los empleadores y trabajadores, como también a toda la población, durante la imprevista cuarentena rígida", agrega el comunicado.

Un aumento salarial "significará una ola de cierres y despidos" en las micro y pequeñas empresas, lo que derivará en el ingreso de muchos trabajadores a "la informalidad, la precarización y el subempleo", alertó la patronal.

Al no poder cubrir el incremento salarial para sus trabajadores, las empresas privadas tampoco estarán en condiciones de dar empleo "al extenso número de desocupados" que, según el sector, asciende a 407.000 personas, o a los 150.000 jóvenes que este año entrarán en el mercado laboral.

Los empresarios insistieron en la necesidad de que se les incluya en las negociaciones por el salario y la reactivación de la economía nacional.

En 2020 no hubo aumento salarial por la pandemia, mientras que en 2019 el Gobierno del entonces presidente Evo Morales dispuso aumentar en un 3 % el salario mínimo nacional y en un 4 % el sueldo básico.

Las negociaciones por el incremento salarial se desarrollan todos los años entre el Gobierno y la COB antes de cada 1 de mayo, jornada en la que el Ejecutivo suele anunciar medidas en beneficio de los trabajadores que se aplican a los sectores público y privado.

Durante la gestión presidencial de Morales, esos diálogos no incluyeron al sector patronal, por lo que varias veces los empresarios han cuestionado los consensos entre las autoridades y sindicalistas, además de advertir sobre los perjuicios de esas medidas.