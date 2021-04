Paraguay.- Liberadas en Valladolid cuatro mujeres paraguayas que eran explotadas sexualmente por un compatriota en un piso

22/04/2021 El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, en el centro, durante la comparecencia para dar los detalles de la liberación de las cuatro mujeres explotadas sexualmente. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID SOCIEDAD EUROPA PRESS.



El detenido había colgado en las habitaciones normas de obligado cumplimiento y las correspondientes multas



VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)



La Policía Nacional de Valladolid, en el marco de la 'Operación Manero', ha detenido a un presunto proxeneta y liberado a cuatro mujeres paraguayas, de la misma nacionalidad que el anterior, a las que explotaba sexualmente contra su voluntad en un domicilio de la capital.



La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Valladolid, marco en el que a lo largo de 2021 ha realizado una veintena de inspecciones en pisos y locales--se ha detenido a cuatro personas de diferentes nacionalidades--que ha conducido ahora hasta el citado proxeneta, de 26 años, y a la liberación de las cuatro víctimas, de entre 22 y 24 años y en situación irregular, tras localizarlas a mediados de marzo en un inmueble de la calle Nicasio Pérez.



Una de ellas narró a los agentes cómo el domicilio era regentado por un compatriota que imponía una serie de normas a las mujeres que ejercían la prostitución en la vivienda, aplicándoles un sistema de "multas" por su incumplimiento.



"Estas mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, sin posibilidad de descansos, tal y como ha detallado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, José Nieto, durante la comparecencia ante los medios acompañado, entre otros, por el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y la coordinadora accidental de las Unidades de Violencia, Jessica Martínez.



UNA HORA AL DÍA PARA SALIR A LA CALLE



Asimismo, el detenido, que tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con cargos, les imponía los pases a realizar y la cuantía que debían cobrar (50 euros media hora, 100 euros una hora y 150 euros en sus salidas).



"La realidad es que estas mujeres captadas en su país de origen vienen a ganar dinero para sus familias y cuando llegan a España se encuentran con la cruda realidad con estos devoradores de personas que poco a poco consiguen que vayan incrementando la deuda con ellos contraída, de forma que es muy difícil que escapen de estas redes", ha advertido Nieto, quien ha añadido que esta situación la venían padeciendo las víctimas desde hace tres o cuatro meses.



De hecho, las liberadas se encontraban aisladas, no podían contactar con terceras personas ajenas a la vivienda y tan sólo se les permitían las salidas al exterior un máximo de una hora al día y con el único fin de adquirir víveres. Eran controladas en todo momento por cámaras de video- vigilancia.



En el momento de la actuación policial se consiguió liberar a las cuatro mujeres, todas ellas en situación administrativa irregular. Se comprobó también que para alguna de ellas era la primera vez que ejercía la prostitución y que tenía cargas familiares importantes.



"CONCIENCIACIÓN" CIUDADANA



En la presentación de esta última operación ante los medios de comunicación, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, ha aprovechado para lanzar un llamamiento de concienciación a la ciudadanía con el fin de erradicar esta nueva "esclavitud del siglo XXI".



En este sentido, Izquierdo ha pedido "reprobar el consumo de prostitución, que es una manera demasiado fina de calificar esta lacra. Es la cruda realidad que es preciso combatir con la educación y la reprobación de quienes consumen prostitución. Es una llamada a la concienciación y el civismo...y para que los ciudadanos denuncien cuando sospechen de que algún piso está siendo utilizado con fines de explotación sexual", ha añadido el delegado en alusión al nuevo 'modus operandi' de estas mafias que han trasladado a las víctimas de clubes a pisos para poder seguir explotándolas con más impunidad.



Además de ese llamamiento a la concienciación, el delegado y la coordinadora accidental de las Unidades de Violencia de la Delegación del Gobierno han recordado que la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, sin que quede reflejada la llamada en la factura telefónica.



También han puesto en valor la política del Gobierno en la lucha contra esta lacra y los últimos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad que tienen a Castilla y León como comunidad más beneficiada en el reparto de fondos, 2,9 millones, el 15 por ciento de los 19,8 habilitados este año para el desarrollo del Plan España te protege III, que prevé la creación de servicios de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual.



LOS DATOS, "LA PUNTA DEL ICEBERG"



La Conferencia Sectorial decidió la puesta en marcha de un Plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual y para la especial protección de todas sus víctimas, un plan que incluirá la elaboración de una Ley Integral de Trata, una norma pionera que abarque no sólo la forma más característica de trata, la de fines de explotación sexual, que es una forma extrema de violencia contra la mujer, sino también la trata con fines de explotación laboral, de mendicidad, y que pondrá atención en un enfoque de derechos humanos.



En este sentido, la coordinadora de Unidades de Violencia, Jessica Martínez, la subrayado la gran dificultad que supone la lucha contra las distintas modalidades de esta violencia ejercida contra las mujeres pues, según los datos estadísticos manejados, una de cada dos ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista y un 13,7 por ciento en toda España ha sido víctima de violencia sexual.



"Pero lo más preocupante es lo oculta que permanece, pues en cuanto a violencia sexual sólo denuncia un ocho u once por ciento de las víctimas y en violencia de género más del 70 por ciento no lo hace. Por ello, los datos con los que trabajamos son sólo la punta del iceberg", ha lamentado.