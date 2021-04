Omar Sánchez se enfrenta a Gianmarco Onestini

23/04/2021 GIANMARCO Y OMAR SÁNCHEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SUPERVIVIENTES 2021'



MADRID, 22 (CHANCE)



Gianmarco le ha recriminado a Omar Sánchez como ha hecho la repartición de las tareas en su isla y lo cierto es que el novio de Anabel Pantoja no se ha tomado nada bien la forma en la que el italiano ha tenido de dirigirse a él. En tono burlesco y con una sonrisa en la cara le decía que había repartido mal las actividades de todos los concursantes y el canario no se lo tomaba a bien.



Además, en cuanto Omar Sánchez le ha dado la espalda, Gianmarco se ha puesto a cuchichear con Tom y esto ha provocado que el novio de Anabel Pantoja salte como nunca ante lo había hecho: "No te equivoques conmigo, de mí no se ríe nadie, que te quede claro".



Omar le ha dejado claro que de él no se ríe nadie, además de pedirle que cuando tenga algo que decirle, se lo diga con buenas formas y no hable a las espaldas de él. En la palapa, Tom se ha mojado en la disputa que han tenido ambos concursantes y ha confesado que no es buen líder porque tiene que ser más duro con los compañeros.



Marta López también ha decidido intervenir y ha ido directamente a por Tom, el que consideraba su amigo: "Ahora resulta que comemos gracias a ti". No le ha parecido bien que atacara a Omar de esa manera y ha querido defenderle de las acusaciones falsas que estaban haciendo contra él.