Nuria March no quiere hablar de Jaime Martínez Bordiú

22/04/2021 La modelo Nuria March responde a los medios durante el photocall de la presentación de la colección de Malne para la temporada primavera/verano 2021 durante la 72ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en Ifema, Madrid



Nuria March ha vuelto a la actualidad sensacionalista con más fuerza que nunca desde que supimos que Jaime Martínez Bordiú y Marta Fernández se habían casado en secreto ya que muchos medios aseguran que la nueva pareja de este es una de las responsables de la mala relación que hay entre el nieto de Franco y el hijo que tiene con la empresaria.



Hace años, Nuria March denunciaba a su exmarido por el impago de la pensión de alimentos de su hijo, que cumple 22 años dentro de unos meses, algo que parece no va a cambiar porque entre padre e hijo no hay relación.



Hoy, hemos coincidido con Nuria March y nos ha afirmado que no iba a hacer ninguna declaración al respecto de la batalla judicial que tiene activa con su exmarido, Jaime Martínez Bordiú, y tampoco de qué le parece que se haya casado en secreto con Marta Fernández.



El motivo por el que Jaime no está pagando la pensión a su hijo es porque desde que cumplió la mayoría de edad, aseguraba no tener la obligación de pasarle dinero, sin embargo, Nuria March ha defendido que el joven es dependiente y necesita de esa pensión económica. Algo que también le recordó el Juzgado de Familia... sin conseguir cambio alguno.