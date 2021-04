29/08/2019 Netflix.- Spider-Man, Venom y otros títulos de Sony y Marvel se verán en Disney+. Disney+ actualmente ofrece casi todas las películas del Universo Cinematográfico Marvel hasta la fecha. Con la incorporación de Fox a Disney, las películas de X-Men también han encontrado su sitio en el servicio de streaming. Sin embargo, una de las principales franquicias de Marvel que falta en Disney+ es Spider-Man, ya que Sony posee los derechos de distribución. Gracias al nuevo acuerdo entre las compañías, la franquicia también se podrá ver en la plataforma. CULTURA MARVEL / SONY PICTURES



Sony ha anunciado un nuevo acuerdo con Disney que permite que Spider-Man y otras películas de Marvel lleguen a Disney+ y otras plataformas de Disney como Hulu.



"Este histórico acuerdo de varios años, independiente de la plataforma, garantiza al equipo de Disney Media and Entertainment Distribution una enorme flexibilidad y amplitud de posibilidades de programación para aprovechar la amplia gama de películas de acción y familiares galardonadas de Sony en todos nuestros servicios y canales lineales. Esta es una victoria para los fans, que se beneficiarán de la capacidad de acceder al mejor contenido de dos de los estudios más prolíficos de Hollywood en una multitud de plataformas de visualización y experiencias", dijo Chuck Saftler, jefe de operaciones de ABC, Freeform y FX Networks, y de adquisiciones de Disney's Media and Entertainment Distribution en un comunicado.



"Este acuerdo pionero confirma el valor único y duradero de nuestras películas para los amantes del cine y las plataformas. Estamos encantados de formar equipo con Disney para entregar nuestros títulos a sus espectadores y suscriptores. Este acuerdo consolida una pieza clave de nuestra estrategia de distribución de películas, que consiste en maximizar el valor de cada una de nuestras películas, poniéndolas a disposición de los consumidores en todas las ventanas con una amplia gama de socios clave", añadió Keith Le Goy, presidente de Sony Pictures Entertainment Worldwide Distribution and Networks.



A principios de abril, Sony anunció otro acuerdo con Netflix por los derechos exclusivos de pago y coproducción. Esto significa que las nuevas películas de Sony estrenadas en cines de 2022 a 2026 no llegarán a Disney+ y las otras plataformas hasta después de su paso por Netflix.