Los Óscar estrenarán los tráileres de "West Side Story" y de "In the Heights"

Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparece Anthony Ramos como Usnavi de la Vega y Melissa Barrera como Vanessa, durante una escena de la película "In the Heights". EFE/Macall Polay/Warner Bros

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- Los tráileres de la nueva versión de "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg, el musical "In the Heights", de Lin-Manuel Miranda, y "Summer of Soul", de Questlove, se estrenarán en directo durante la gala de los Óscar de este domingo.

Se trata de un gesto poco habitual por parte de la Academia de Hollywood, que normalmente es reacia a promocionar estrenos, pero que durante esta ceremonia tratará de animar a los espectadores a que vuelvan a los cines después de más de un año de cierre por la pandemia.

El vicepresidente de ventas publicitarias de Disney, Jerry Daniello, confirmó en una entrevista con la revista Adweek que estos tres avances, de 30 a 90 segundos, formarán parte de la gala producida por la cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company.

Ariana DeBose, de origen puertorriqueño y protagonista de la nueva "West Side Story", subirá al escenario para presentar el tráiler del famoso musical e invitar a los espectadores a que acudan a los cines.

Los mismo hará el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, autor de "Hamilton" y cuyo próximo documental, "In The Heights", era uno de los estrenos más esperados del 2020 pero tuvo que aplazarse hasta el 11 de junio de 2021 por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford, entre otros, serán algunos de los presentadores de la ceremonia, que para adaptarse a las circunstancias cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

Para hacerlo de manera segura, los responsables han reservado Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre para entregar los premios.