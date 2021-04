Lorena Gómez celebra su cumpleaños y recupera su sonrisa

22/04/2021 LORENA GÓMEZ. MADRID, 22 (CHANCE) "Después de estar a la deriva, sin rumbo, de nadar a contracorriente , de bucear con tiburones y caminar sobre corales, me encontré con la resiliencia. Ese fue el salvavidas que me arrastró a la orilla. Y digo me arrastró porque yo no quería. Quería seguir navegando y dejándome llevar. Ha sido un año muy difícil. Todos los que me conocen de verdad saben que hoy no va a ser un día fácil. No va a ser un cumpleaños como los que a mi me gustan. Con el revuelo de mi gente, mi familia, cantando, bailando y disfrutando de cada segundo. Hoy toca soplar las velas pidiendo un único deseo: SALUD. Porque si algo he aprendido este año, es que sin salud nada tiene sentido. Nada vale, todo sobra. Gracias a todos los que este año han estado agarrando mi mano fuerte, sin soltarme. Y gracias a mi pequeño. Él no lo sabe todavía pero fue el que me empujó hasta la orilla" ese era el texto que compartía Lorena Gómez hace una semana en su Instagram. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Con estas palabras, Lorena Gómez preocupaba a todos sus seguidores al saber que había estado pasando uno de sus peores momentos. Hoy, la cantante lo ha celebrado por todo lo alto con sus seres queridos y nosotros hemos sido testigos.



"Jolin, qué sorpresa, hemos estado celebrándolo con un poquito de retraso" nos ha comentando la cantante cuando ha salido del restaurante donde estaba con sus amigos. En cuanto al ámbito profesional, Lorena está esperando para sacar a la luz su último trabajo: "Estoy muy emocionada, en silencio porque estoy preparándolo".



Le hemos preguntado por cómo están Sergio Ramos y Pilar Rubio tras haber dado positivo en Covid y nos ha confesado que: "Yo creo que están fenomenal, además ya sabéis que él es un toro y no le va a afectar" por lo que parece no nos tenemos que preocupar.