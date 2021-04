Lara Álvarez nos deja impresionados con su look en 'Supervivientes 2021'

MADRID, 22 (CHANCE)



De todos es sabido que si hay algo que Lara Álvarez lleve pensado a Honduras es su estilismo y no precisamente por ella, sino por el equipo de estilistas que tiene y que consiguen sacarle partido con cada conjunto. En esta ocasión, la presentadora ha escogido para esta noche un look muy salvaje en tonos verdes y con un complemento como falsa abierta en estampado animal print de leopardo.



Lara Álvarez ha lucido un bañador ajustado y con un escote triangular de imitación piel de serpiente con una falsa abierta por ambos lados de las piernas con estampado animal print de leopardo en los mismos tonos verdes que el bañador.



Además, la presentadora ha lucido un enorme colgante y un brazalete cruzado en el brazo derecho que le aportaban a su look un toque muy sofisticado. En definitiva, ya sabemos que Lara vive su aventura en 'Supervivientes' como si fuese una concursante más, pero lo cierto es que cada noche consigue enamorarnos más y más con estos conjuntos que solo ella puede lucir.