La UE prepara una demanda contra Astrazeneca por la falta de vacunas

Una sanitaria sostiene una dosis de la vacuna de Astrazeneca contra la covid-19 en Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho

Washington, 22 abr (EFE).- La Comisión Europea se prepara para iniciar un proceso legal contra la empresa anglo-sueca productora de la vacuna AstraZeneca por la escasez de vacunas que ha entregado a los Veintisiete.

Según desvela la revista Político, que cita fuentes de cinco diplomáticos de la Unión Europea que no identifica, la Comisión planteó esta iniciativa en una reunión de embajadores el pasado miércoles.

En esa reunión, según la publicación, la mayoría de los países de la UE dijeron que apoyarían demandar a la compañía, dado que no había logrado entregar las dosis de vacunas comprometidas con los Veintisiete.

Un diplomático aclaró además, siempre según Político, que el objetivo de los procedimientos legales es hacer obligatorio que AstraZeneca proporcione las dosis establecidas en su contrato con la UE.

Dos de los participantes en el encuentro diplomático explicaron también que había una fecha límite establecida a finales de esta semana, momento en el cual los países de la UE deben aprobar el inicio de procedimientos legales.

AstraZeneca desencadenó el enfado de la Unión Europea en enero pasado cuando dijo que no podría ofrecer la cantidad de dosis inicialmente comprometidas con el bloque.

Al final del primer trimestre de 2021 la empresa entregó 30 millones de dosis a los países de la UE, en lugar de los 100 millones prometidos en su contrato con las autoridades comunitarias, recuerda Político.

Esta escasez obstaculizó gravemente las campañas de vacunación en los países de la UE.

La compañía ha proyectado que entregaría aproximadamente 70 millones de dosis para fines del segundo trimestre del año, cuando se suponía que debía haber entregado los 300 millones de dosis completos asegurados en el contrato de la UE, según la publicación.