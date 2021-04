La Reina Letizia derrocha complicidad con sus hijas en la reaparición de la Familia Real al completo en Cartagena

22/04/2021 Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en Cartagena este jueves POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY



Cuatro meses después de protagonizar su último acto, la Familia Real al completo ha viajado hasta Cartagena para presidir la ceremonia de la botadura del Submarino S-81 "Isaac Peral" y su visita a los astilleros de Navantia en Cartagena y por fin hemos podido ver juntos a los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, a la que no habíamos visto en el 2021. Y es que mientras que la heredera al trono debutó inauguró su agenda en solitario el pasado 24 de marzo en el 30 Aniversario del Instituto Cervantes, su hermana todavía no había asistido a ningún acto este año.



Pero sin duda la espera ha merecido la pena, puesto que Doña Leonor y Doña Sofía han vuelto a regalarnos imágenes para el recuerdo, a sorprendernos con lo mucho que han crecido - ya nada queda de niñas en ellas - y a derrochar complicidad con sus padres, principalmente con la Reina Letizia, pendiente en todo momento de sus hijas.



Y es que la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía nos han cautivado con su simpatía, su belleza, su educación y, por qué no admitirlo, por su estilo, demostrando que son dos 'it girls' y eclipsando incluso a su madre, Doña Letizia, que ha optado por un discreto look para no eclipsar a sus hijas, que una vez más han hecho gala de su diferente gusto a la hora de vestir.



Así, la Reina ha reciclado de nuevo un modelo de su impresionante vestidor, su misterioso vestido gris - porque se desconoce quién es su creador 3 años después de su estreno - con corte blazer en el escote y una franja marcando cintura. Una prenda de lo más favorecedora que Doña Letizia ha lucido en numerosas ocasiones y que hoy ha optado por combinar con complementos en piel de serpiente y el pelo recogido en un sencillo moño bajo.



Por su parte, una Leonor muy cercana a su padre en todo momento, y representando a la perfeccción su papel de heredera al trono, ha sorprendido con el pelo notablemente más corto que en su última aparición pública hace un mes. Haciendo gala de su sencillez sin estridencias, la Princesa de Asturias ha enamorado con un vestido midi de tweed con un original volante en el cuello, de Zara de nueva temporada - a la venta por 29.90 euros aunque no tardará en agotarse, como todo lo que luce - que ha combinado con un sofisticado abrigo blanco de manga francesa de Adolfo Domínguez que ha cogido 'prestado' del vestidor de la Reina. Como toque de color ha elegido unas bailarinas rojas, haciendo un guiño al colorido outfit de su hermana.



Y es que la Infanta Sofía ha vuelto a presumir de su personalidad - quienes la conocen destacan su fuerza y su simpatía - con un juvenil vestido rojo de la nueva temporada de Sfera. Un modelo corto con bordados étnicos en color blanco y negro tanto en el frontal como en las mangas, de estilo abullonado.



Tres estilos tan diferentes como acertados que demuestran lo diferentes que son la Reina y sus hijas que, una vez más, han derrochado complicidad, compartiendo miradas y confidencias durante toda la jornada.