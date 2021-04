La impensable reacción de Boris Izaguirre cuando le preguntamos por Miguel Bosé y Rocío Carrasco

21/10/2020 Boris Izaguirre asistió anoche al estreno de "La última tourné" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Boris Izaguirre es uno de los personajes más populares y queridos de nuestro país y, además, posee un selecto grupo de amigos íntimos entre los que destacan nombres que han acaparado tantos titulares en los últimos tiempos como Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Miguel Bosé. Además, compañero de Antonio David Flores en 'Crónicas marcianas', es impensable encontrártelo y no preguntarle tanto por la desgarradora serie documental de la hija de Rocío Jurado como por la controvertida entrevista que el cantante de 'Amante bandido' ha concedido recientemente a Jordi Évole.



Normalmente amable, cercano y educado con la prensa, Boris nos ha dejado ver sin embargo su peor cara a su llegada a Barcelona para celebrar el Día del Libro en la ciudad condal a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Muy serio, y preguntando a la reportera molesto si tenía "licencia de periodista", el showman venezolano ha evitado pronunciarse sobre las polémicas declaraciones negacionistas de Miguel Bosé con un tajante "no pienso responder a nada y le agradecería que no me siguiera porque no tengo ninguna opinión".



Misma respuesta ha elegido cuando le hemos preguntado por Rocío Carrasco y por Antonio David Flores, zanjando la entrevista tan cortante como claro: "No tengo ninguna opinión de ninguna de las preguntas que me quiera hacer".



Sin duda, una reacción totalmente inesperada en Boris, que siempre ha destacado por su exquisita educación y que, en esta ocasión nos ha sorprendido por lo contrario.