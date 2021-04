Inflación acecha a bonos emergentes, operadores buscan refugio

(Bloomberg) -- A medida que la economía mundial se recupera y los precios de los productos básicos alcanzan máximos de varios años, los inversionistas de mercados emergentes buscan refugio en la única área que ofrece protección frente a las preocupaciones por la inflación.

Si bien este año la caída de los bonos globales y la perspectiva de una inflación acelerada han infligido dolor en los mercados desde Brasil hasta Rusia, los títulos de deuda que están vinculados al ritmo de las ganancias de los precios al consumidor han resistido la tormenta mejor que sus contrapartes nominales.

Las crecientes presiones sobre los precios han sido durante mucho tiempo un flagelo que erosiona el atractivo de muchos bonos y monedas de mercados en desarrollo. Ahora, los datos de todo el mundo vuelven a mostrar señales de advertencia. En marzo, las cifras de inflación de Estados Unidos superaron las estimaciones, mientras que el IPC también repuntó en México, Perú y Brasil debido a un aumento en los costos de la energía y los alimentos. Mientras tanto, los bancos centrales enfrentan presiones para mantener bajas las tasas para contener las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus.

“La forma más rápida para que los formuladores de políticas económicas de los mercados emergentes estimulen la economía es a través de la política monetaria”, dijo Michael Roche, estratega de Seaport Global Holdings en Nueva York. “Esta actividad genera expectativas de inflación, lo que lleva a los inversionistas de renta fija a buscar protección en valores vinculados al IPC”.

Es probable que las expectativas de inflación sigan subiendo a medida que los bancos centrales de los mercados emergentes tomen el liderazgo de la Reserva Federal, dijo Roche. La Fed ha señalado que durante un periodo prolongado continuará con una política monetaria expansiva. Los puntos de equilibrio del Tesoro a cinco años, una medida de las expectativas de inflación basada en bonos en el mercado de deuda más grande del mundo, han subido a cerca de 2,6%, situándose cerca del nivel más alto en más de una década.

Entre los mercados emergentes, Sudáfrica lidera la carga, con tasas de equilibrio a cinco años por encima de 4,4% debido a las expectativas de que el banco central no podrá contener la inflación en medio de los crecientes costos de la energía. Si bien la preocupación es alta, la inflación real se aceleró menos de lo pronosticado en marzo, en tanto que las presiones sobre los precios subyacentes siguen siendo moderadas. En lo que va del año, los bonos vinculados a la inflación de Sudáfrica en 2033 han ganado 6,1%, superando fácilmente la pérdida de 1,9% en los bonos nominales con vencimiento equivalente.

Las expectativas de inflación en Brasil son casi igual de altas, con tasas de equilibrio a un año subiendo a 5.1%, el límite superior del rango objetivo del banco central para 2022, en medio de un mayor gasto público. Como resultado, los bonos brasileños vinculados a la inflación con vencimiento en 2030 se han debilitado solo 6,8%, incluso cuando sus contrapartes de tasa fija cayeron 9,6%.

En Turquía, el aumento de los precios del crudo y la debilidad de la moneda están destinados a impulsar un aumento en los costos de consumo, incluso cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan, que despidió al último jefe del banco central, presiona para recortar las tasas de interés. En marzo, la inflación se aceleró hasta 16,2%desde 14,6% de principios de año. Los bonos turcos vinculados a la inflación con vencimiento en 2028 han perdido 2,1% este año, mientras que los bonos de referencia nominales se desplomaron casi 21%.

