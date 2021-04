IKAR rebaja proyección de cosecha de trigo Rusia en 2021

MOSCÚ, 22 abr (Reuters) - La consultora agrícola IKAR rebajó su previsión para la cosecha de trigo de Rusia en 2021 a 79,5 millones de toneladas desde 81 millones de toneladas, debido a que los agricultores tendrán que volver a sembrar el grano en una amplia zona de la región central después del invierno.

Rusia compite con la Unión Europea por el puesto de mayor exportador de trigo del mundo.

Más de 700.000 hectáreas, alrededor del 18% de la superficie total de la región, estarán listas para una posible resiembra, aunque IKAR dijo el jueves que espera que la superficie real resembrada fuera menor.

Hay otros lugares donde las siembras en los campos "no están en forma óptima", añadió.

Los agricultores rusos implantaron cereales de invierno en suelos secos en el otoño boreal debido a la falta de lluvias. Algunas siembras también se vieron afectadas por el rápido cambio de tiempo de las heladas a las temperaturas más cálidas a finales del invierno, dijo IKAR.

Sovecon, otra consultora con sede en Moscú, también dijo a principios de esta semana que los agricultores de algunas regiones centrales de Rusia informaron que un alto porcentaje de sus siembras de trigo de invierno estaban en mal estado después del invierno. (Reporting by Polina Devitt Editing by Jason Neely and Bernadette Baum)