Hackers piden 50 millones de dólares a Apple por imágenes robadas de los futuros MacBook

Vista de un computador MacBook de Apple. EFE/Tony Avelar/Archivo

San Francisco, 22 abr (EFE).- Un grupo de piratas informáticos con origen en Rusia exigió a Apple 50 millones de dólares a cambio de no difundir información robada a uno de los proveedores de la compañía sobre los nuevos modelos de computador MacBook en los que está trabajando, según publicó este jueves la prensa especializada.

El grupo de "hackers" rusos, que se hace llamar REvil, logró acceso a los documentos internos de Quanta, un fabricante taiwanés que produce MacBooks y otros dispositivos para Apple, y se hizo con varias imágenes y esquemas que muestran números de serie, tamaños y otra información relativa a los componentes de los computadores.

Se trata de una información muy valiosa para los competidores de Apple, por lo que los piratas informáticos exigen 50 millones de dólares a la firma que dirige Tim Cook para no hacerla pública, un tipo de extorsión que se conoce como "ransomware".

Para demostrar que el robo fue exitoso y que disponen del material, REvil ya colgó en la llamada internet oscura algunas de las imágenes, en las que efectivamente puede apreciarse el logotipo de Apple, y amenazó con seguir publicando material hasta que se pague el rescate.

Como es habitual en estos casos, la empresa de Cupertino (California) no ha confirmado los hechos, pero el proveedor afectado, Quanta, sí admitió en un comunicado que sus servidores fueron objeto de un ciberataque.

En su blog en la internet oscura, los "hackers" aseguraron que en un primer momento se dirigieron a Quanta para que pagara el rescate, pero ante su negativa, decidieron elevar la petición a Apple, al que dieron de margen hasta el 1 de mayo para abonar los 50 millones de dólares.

La extorsión a Apple llega la misma semana en que la empresa celebró su primer gran evento de "hardware" de 2021, en el que las principales novedades fueron un rediseño completo del computador de gama alta iMac, que ha perdido grosor y llega en siete colores distintos, y la integración en el iPad Pro del chip de fabricación propia M1.