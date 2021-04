Guatemala.- La Fiscalía de Guatemala pide que se retire el derecho de antejuicio al expresidente Jimmy Morales

25/09/2019 El presidente de Guatemala, Jimmy Morales. POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA ONU



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Guatemala ha presentado una solicitud de retiro de antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por haber declarado persona "non grata" al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) Iván Velásquez.



A través de una publicación en su perfil de Twitter, la Fiscalía ha informado este miércoles de que ha pedido la retirada de la inmunidad mediante su área de Corrupción, al considerar que Morales "pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales" al declarar non grato a Velásquez Gómez.



Asimismo, ha indicado que el exmandatario no habría respetado los convenios de Viena y de constitución de la Cicig, como informa el medio guatemalteco 'Prensa Libre'.



La Fiscalía considera así necesario investigar a Jimmy Morales por la expulsión del exjefe de la Cicig del país, una acción que se realizó de manera unilateral y por la que se señala a delitos de abuso de autoridad y resoluciones que violan la Constitución.



Cuando finalizaba el mandato de Morales en enero de 2020, existía incertidumbre respecto a la pérdida de su derecho de antejuicio antes de ser nombrado diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La jornada estuvo acompañada de protestas ciudadanas contra el expresidente.



Morales anunció la expulsión "inmediata" de Velásquez el 27 de agosto de 2017, tras volver de un viaje a Nueva York donde presentó ante la ONU una queja contra el exjefe de la Cicig, a la que demandaba "circunscribirse" a su mandato.



El anuncio se producía pocos días después de que la comisión y la Fiscalía presentaran un retiro del derecho de antejuicio contra el exmandatario para investigarles por un presunto delito de financiamiento electoral. Su formación, Frente de Convergencia Nacional, no había justificado ante el Tribunal Supremo Electoral el origen del dinero utilizado en el proceso de 2015.



La Cicig, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.



En 2015, la misma comisión asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los Derechos Humanos en el país.