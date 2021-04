Fútbol/Segunda.- (Previa) Espanyol y Mallorca siguen con su pulso por el liderato

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



RCD Espanyol y RCD Mallorca afrontan una nueva jornada, la número 36 en LaLiga SmartBank, con la lucha por el liderato de nuevo en liza cuando los 'pericos' reciban a la UD Las Palmas y, posteriormente, los mallorquines visiten a un Sabadell en horas bajas, mientras que Almería y Leganés intentarán no perder el tren cabecero.



El Espanyol viene de empatar en casa del Almería, en un reparto de puntos entre primer y tercer clasificado que desaprovechó el Mallorca, que perdió por la mínima en casa del Castellón. Ahora, los baleares, deben recuperarse si no quieren ahondar en su propia herida.



Los 'pericos' reciben el sábado en el RCDE Stadium a la UD Las Palmas, que vive en la zona media de la tabla, con la intención de sumar otra victoria en casa y asegurarse el liderato, y optando a reforzar tal condición, siendo una distancia casi definitva si sus perseguidores no son capaces de ganar. Los catalanes cuentan con 10 puntos de colchón sobre la zona de 'play-off'.



El Mallorca, por su parte, cerrará la jornada el lunes, en la Nova Creu Alta de Sabadell. Una salida en principio asequible, contra el penúltimo clasificado, pero los 'arlequinados' empiezan ya su serie de finales para lograr la permanencia y, el Mallorca, tiene la presión de haber fallado el pasado sábado.



La jornada la abrirán este viernes Real Zaragoza y Real Sporting, un duelo de pesadilla 'real' dado que ambos vienen de encajar duras derrotas. Los maños, 3-0 en Girona y, el Sporting, ahora quinto, por un escueto 0-1 en El Molinón pero en el derbi asturiano contra el Real Oviedo, siendo la tercera consecutiva y atravesando su peor racha de toda la temporada.



Por su parte, el Almería, tercero a 10 puntos del líder Espanyol, visita el domingo al Mirandés y, el Leganés, cuarto a 3 puntos de los almerienses, visitan a un Alcorcón que lucha por seguir fuera de los puestos de descenso en un derbi que se concibe vital para pepineros y alfareros.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 36.



-Viernes.



Zaragoza - Sporting 21.00.



-Sábado.



Logroñés - Cartagena 16.00.



Málaga - Fuenlabrada 16.00.



Espanyol - Las Palmas 18.15.



Ponferradina - Lugo 20.30.



-Domingo.



Oviedo - Girona 14.00.



Mirandés - Almería 16.00.



Alcorcón - Leganés 18.15.



Tenerife - Castellón 20.30.



-Lunes.



Rayo Vallecano - Albacete 19.00.



Sabadell - Mallorca 21.00.