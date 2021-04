Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real se reengancha a la lucha por Europa y el Granada hunde al Eibar

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad volvió a ganar en Liga seis jornadas después tras remontar este jueves al Celta de Vigo (2-1) y situarse en la quinta plaza aprovechando los tropiezos de Betis y Villarreal, mientras que el Eibar se complicó aún más la permanencia tras caer en su visita al Nuevo Los Cármenes de Granada (4-1) con motivo de la jornada 31 en la Liga Santander.



En el Reale Arena, el equipo de Imanol Alguacil sacó tajada del traspié de sus rivales un día antes y se ha situado quinto, pero tuvo que sudar de lo lindo para dejar los puntos en Donosti. El Celta fue de más a menos, aunque murió en el área de la Real, y se encargó de lograr el 0-1 en el ecuador de la primera parte.



Hugo Mallo fue el autor del único tanto celeste tras rematar con la testa un córner impecable de Denis Suárez. Sin embargo, la respuesta de los donostiarras fue inmediata con una jugada de tiralíneas. Carlos Fernández filtró un balón exquisito que recogió Portu para llevarlo al fondo de las mallas tras una bonita vaselina.



Fue entonces cuando el partido enloqueció entre decisiones del VAR y dos penaltis que cambiaron el guion del choque. Aleksander Isak falló el primero después de ser derribado por Iván Villar dentro del área. Aunque el árbitro no lo vio en un primer término y necesitó que la tecnología modificase su decisión.



El portero de los gallegos detuvo la pena máxima pero Carlos Fernández marcó en el rechace, un gol que fue anulado por haber invadido el área antes de que su compañero patease el penalti. Diez minutos después, al borde del descanso, sí que pudo lograr el 2-1 la Real Sociedad, en esta ocasión tras otro penalti que fue lanzado por Adrian Januzaj.



Esta vez no hubo dudas, se cambió el tirador, y los 'txuri urdines' supieron condurar su ventaja durante toda la segunda parte. El partido se 'durmió' por el interés de los locales, que seguirán soñando con jugar en Europa el próximo curso, mientras que el Celta continuará en la duodécima posición, igual de cerca de los puestos continentales, que del descenso.



Por su parte, el Granada hurgó en la herida del Eibar con una goleada (4-1) que confirma la gran temporada de los andaluces, cuyo objetivo ya está más que conseguido con la salvación, además del premio de los cuartos de final en la Europa League, donde sólo el Manchester United ha podido apartarles de la segunda competición europea.



Este jueves, el equipo de Diego Martínez se adelantó en el primer acto con dos goles de Roberto Soldado y Antonio Puertas, a siete minutos del descanso, pero Kike García llevó los nervios al banquillo local pasada la hora de partido. El gol no sentó bien a un Eibar que fue zarandeado en los últimos 20 minutos del choque.



Soldado firmó su doblete -a la contra- y Kenedy, asistente del 3-0, fue quien logró el cuarto para el conjunto nazarí. La victoria mantiene al Granada en la octava posición, aunque le separen siete puntos de un nuevo premio europeo. El Eibar, por su lado, se hunde como colista, a cinco puntos de la permanencia.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA SANTANDER.



-Jueves 22.



Atlético Madrid - Huesca 2-0.



Granada - Eibar 4-1.



Real Sociedad - Celta 2-1.



Barcelona - Getafe 22.00.



-Miércoles 21.



Levante - Sevilla 0-1.



Osasuna - Valencia 3-1.



Betis - Athletic 0-0.



Alavés - Villarreal 2-1.



Elche - Valladolid 1-1.



Cádiz - Real Madrid 0-3.