Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Getafe CF, 5-2

Leo Messi, Barça - Getafe. Messi quiere el doblete del Barça El argentino lidera el 5-2 al Getafe y la lucha por la Liga tras ganar la Copa



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona cumplió con su obligación para ganar LaLiga Santander al superar (5-2) este jueves al Getafe, en la jornada 31 de competición, respuesta a los triunfos también de Atlético y Real Madrid con un gran Leo Messi, autor de un doblete, y cierta agonía al final hasta la sentencia de Araujo y Griezmann.



Después de levantar la Copa del Rey el pasado sábado, el Barça volvió a la lucha liguera con un triunfo que le sana de la derrota en el Clásico. Además, los de Koeman aprovechan el empate del domingo entre el Madrid y el propio Getafe, que esta vez no pudo sumar ante los culés en busca de la salvación. Los culés mantienen ese depender de sí mismos en siete partidos que les quedan.



Messi dio un recital en el primer tiempo, acaparando el ataque local, protagonista de cada disparo y cada asistencia, hasta lograr un doblete en el 3-1 al descanso. El Getafe se metió en la película con un penalti de Unal y al final, con suspense, el Barça guardó el triunfo obligado de los 68 puntos, con un partido menos, por los 73 del líder Atlético y los 70 del Real Madrid.



El argentino rozó el 1-0 a los cuatro minutos, un disparo a la escuadra que del larguero se fue a la línea, y en la segunda la clavó. Un pase de Busquets al desmarque para que el '10' ganara a Djené en el sprint y le cruzara la pelota a Soria. Un amago de lesión de Mingueza trajo la confusión atrás y el 1-1 del Getafe.



El canterano estaba fuera cuando entre Cucurella y Kubo generaron la jugada que terminó con el pase a Ángel, que remató desviado pero Lenglet la mandó dentro. Los de Bordalás, en crisis total de gol, encontraron fortuna ante un Barça con cuentas pendientes atrás. La respuesta local fue Messi, probando disparo a la mínima.



A la espalda el Barça ganaba muchos desmarques pero resultó el fuego amigo el que sorprendió a Soria. En el repliegue, Chakla pasó atrás sin mirar a su portero y el balón se fue para dentro. A todo esto Messi seguía al acecho, buscando cada balón y a los cinco minutos hizo el 3-1, con derechazo al palo y el rechace a gol.



El Getafe pidió la hora de cara a un segundo tiempo de cambios, con el Huesca la próxima jornada marcando el descenso. Bordalás metió tres y Koeman reservó a dos centrales. Con De Jong en esa posición, Busquets no bajó en su recital y el Barça quiso atacar pero sobre todo tener el balón. En cambio, Trincao apenas dio profundidad y el partido poco a poco pasó a jugarse en campo local.



A 20 minutos del final el guión terminó de ser de susto para el candidato al título, ya que Enes Unal hizo el 3-2 de penalti, con aviso del VAR de Araujo. Para completar su rotación atrás, Koeman metió también a Umtiti, en cambios de la preocupación por el resultado corto. No tuvo prisas el Getate y esperó la suya pero llegó antes el alivio blaugrana con Araujo y Griezmann.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - GETAFE CF, 2. (3-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Umtiti, min.75), Piqué (Araujo, min.46), Lenglet (Ilaix Moriba, min.46); Sergi Roberto (Trincao, min.64), De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi y Griezmann.



GETAFE CF: Soria; Iglesias, Djené, Chakla (Abdulai, min.46), Chema (Miranda, min.76); Damián, Maksimovic (Arambarri, min.46), Aleñá, Cucurella (Koffi, min.46); Kubo y Ángel (Enes Unal, min.63).



--GOLES:



1 - 0, min.6, Messi.



1 - 1, min.12, Lenglet (propia puerta).



2 - 1, min.28, Chakla (propia puerta).



3 - 1, min.33, Messi.



3 - 2, min.69, Enes Unal (penalti).



4 - 2, min.87, Araujo.



5 - 2, min.93, Griezmann.



--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andaluz). Amonestó a Lenglet (min.6), Araujo (min.68) por parte del Barça.



--ESTADIO: Camp Nou.