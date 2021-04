Fútbol.- Pacheta: "El Atlético está muy metido en lo que se está jugando"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Huesca, José Rojo 'Pacheta', vio en al Atlético de Madrid un favorito para ganar LaLiga Santander después de la derrota (0-2) ante los rojiblancos este jueves, donde fueron capaces de competir ante "un gran equipo".



"Hoy veo al Atlético que va primero, estos llevan ventaja y hoy he visto a un equipo muy metido en lo que se está jugando. Este Atlético de Madrid me gusta y mucho", dijo sobre un rival que defendió el liderato en el Wanda Metropolitano.



"Me voy orgulloso de los chicos. Los primeros 20 minutos nos ha costado ajustarnos, cuando mejor estábamos nos han metido el primer gol. El segundo tiempo ha sido fantástico, de conceder poco, y cuando mejor estábamos en el segundo tiempo nos han hecho el 2-0. Son seis jugadores tirando desmarques, es un gran equipo", añadió.



Pacheta explicó que tenía que hacer los cambios que hizo hoy, en busca de una plantilla con mucha presión por lograr la permanencia. "Estamos abajo y todo es tensión, no hay paz durante la semana, es todo tensión para ganar. Eso hace que el futbolista se cargue mucho más y tenga más molestias", afirmó.



"Desde que he llegado aquí es mucha tensión y me imagino que antes, hay que pensar en el camino, no solo en ganar y ganar. Hoy hemos hecho siete cambios que han estado muy bien. Metidos en el partido y compitiendo contra un rival de la leche", añadió.