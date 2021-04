Fútbol.- Bordalás: "Es un varapalo excesivo para los méritos y el trabajo del equipo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, lamentó la derrota de su equipo frente al FC Barcelona (5-2) en la jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga y aseguró que fue un "varapalo excesivo para los méritos y el trabajo" de sus jugadores, que siguen peleando por conseguir la permanencia cuanto antes.



"Me voy con una sensación agridulce, regalamos la primera parte, en cinco minutos tiramos por tierra la posibilidad de ganar porque nos marcamos un gol en propia meta depsués de empatar y en un mal despeje no tuvimos decisión. Apareció el más listo de la clase, como siempre, que es Messi y nos hizo el tercero", repasó Bordalás.



"Es cierto que mejoramos en la segunda parte hasta que -en el minuto 85- nos marcaron de balón parado y luego llegó un penal absurdo. Es un varapalo excesivo para los méritos y el trabajo del equipo. Sabíamos que teníamos que estar impecables para sacar algo positivo del Camp Nou", añadió el técnico 'azulón'.



Además, Bordalás no dudó en elogiar a Messi. "El Barça está en un gran momento y cuando tienes a Messi en contra de tu equipo, las dificultades son mayores", sentenció el preparador del Getafe tras la derrota cosechada en la Ciudad Condal.



Por su parte, Bordalás también fue preguntado por la Superliga, la que rechazó por completo. "Tampoco tengo mucho que decir. Estoy de acuerdo con muchos compañeros, muchas personas del fútbol... al final hay que ganárselo al terreno de juego y con esta Superliga se cierran las posibilidades de los modestos y de aquellos que han sido capaces de hacer historia y dejar escrito su nombre. Por tanto, yo estoy en desacuerdo".