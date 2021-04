Fútbol.- Araújo: "Quedan siete finales y queremos ganar esta Liga"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Ronald Araújo se mostró optimista de cara al final del campeonato y recordó que "quedan siete finales" y quieren "ganar esta Liga" tras golear al Getafe (5-2) en un duelo de la jornada 31 que permite a los culés seguir en la pelea por el título.



"Hicimos un buen partido, es verdad que en el segundo tiempo sufrimos un poco -pudimos haber estado más cómodos- pero nos quedan siete finales y cada vez será más difícil. Estamos muy contentos por los tres puntos", subrayó Araújo en declaraciones a Movistar.



Preguntado por su gol, el cuarto de la noche, describió cómo fue la jugada. "Me habla siempre Messi que vaya a esa zona porque él la pega cerrada y fuerte. Y por suerte he podido marcar, trabajo mucho para ir al área, tengo altura y quiero ayudar al equipo. No metía muchos goles pero espero que ahora pueda seguir así", añadió.



En este sentido, Araújo reconoció que el gol le "quitó la espinita" del penalti provocado a favor del Getafe. "Me he quitado la espinita, una lástima el penalti, hay que tener más concentración en el área en ese momento, son jugadas muy rápidas pero estoy contento porque ganamos y pude hacer un gol", replicó.



Por último, preguntado por la Superliga, Araújo prefirió no dar su opinión. "No me corresponde a mí hablar de eso, el club hizo un comunicado y es quien debe hablar. Quedan siete finales y queremos cumplir el objetivo, queremos ganar esta Liga", finalizó.