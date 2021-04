Fujimori pide a presidentes de izquierda no meterse en las elecciones de Perú

En la imagen, la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 22 abr (EFE).- La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori pidió este jueves a los presidentes de izquierda de otros países no meterse en las elecciones peruanas, después de que los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; y de Uruguay, José Mujica, respaldaran a su rival, el maestro y sindicalista Pedro Castillo.

"Yo le pediría a los presidentes de izquierda que se están involucrando en la campaña que no se metan", dijo Fujimori, que postula por tercera vez a la Presidencia por el partido Fuerza Popular (derecha autoritaria) tras haber perdido las dos elecciones anteriores en la segunda vuelta.

"Esta es una campaña que la definimos los peruanos. Les pido respeto en la decisión democrática que tomará nuestro país", añadió la candidata en declaraciones al Canal N, durante su primer viaje electoral fuera de Lima tras haber recibido el permiso judicial para abandonar la capital, ya que está investigada por lavado de dinero.

Fujimori también respondió el miércoles al diputado boliviano Rolando Cuéllar, que le exhortó a que se presente de candidata en Japón, en referencia a los orígenes nipones de su padre, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1990-2000).

"Soy peruana y no voy a aceptar ese tipo de declaraciones que vienen del extranjero", señaló Fujimori, quien ha vuelto a llegar a la segunda vuelta de las presidenciales mientras enfrenta una acusación de 30 años de cárcel por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, en las que recibió millonarias donaciones de grandes empresas que nunca declaró.

URIBE RETUITEA A KEIKO

Keiko no hizo mención así al derechista expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), que compartió en la red social Twitter unas declaraciones suyas realizadas el martes donde ya exhortaba a Morales (2006-2019) a mantenerse al margen de las comicios peruanos.

El exmandatario boliviano fue el primero en mostrar su adhesión a a Pedro Castillo, candidato del partido de extrema izquierda Perú Libre, y destacar que había sido el más votado en la primera vuelta.

"Perdimos en Ecuador pero ganamos en Perú", llegó a afirmar Morales en una intervención pública donde destacó que el programa de Castillo coincide con los principales hitos de su Gobierno, como la redacción de una nueva Constitución y la nacionalización de recursos naturales.

MUJICA RUEGA UNIDAD CONTRA FUJIMORI

Este miércoles Mujica (2010-2015), en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales, rogó a los peruanos unirse para evitar que llegue al poder Keiko Fujimori.

El exmandatario uruguayo pidió a los peruanos apoyar "la candidatura más progresista" y enfrentar "el terrible dilema de caer en el rumbo fujimorista".

"Es un humilde llamado de un viejo luchador social porque es casi un problema eterno que las izquierdas se dividan por ideas y las derechas se junten por intereses", enfatizó Mujica.

"Tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar a todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad", agregó el expresidente uruguayo.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Castillo y Fujimori se celebrará el próximo 6 de junio, donde más de 25 millones de peruanos están convocados para elegir a su próximo o próxima presidente, que gobernará por los siguientes cinco años y asumirá el mando el mismo día del bicentenario del independencia del país.