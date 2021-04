España.- El CIS apunta a mayoría absoluta de izquierdas, aunque Ayuso también tiene alguna opción con Vox

21/04/2021 (I-D) El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio; la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García; la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo; y el candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, posan en una fotografía minutos antes del comienzo del primer debate electoral previo a los comicios a la Asamblea de Madrid, en Telemadrid, a 21 de abril de 2021, en Madrid (España). Este es el primer debate electoral previo a los comicios del próximo 4 de mayo y por el momento, el único en que participan los seis candidatos -de PSOE, PP, Cs, Vox, Unidas Podemos y Más Madrid- a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a presidir la Asamblea de Madrid. Este primer enfrentamiento ha sido organizado por Telemadrid, pero también puede verse en La1; La Sexta o el Canal 24 Horas. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Díaz Ayuso es la preferida para presidir el Gobierno, aunque Gabilondo y Mónica García son mejor valorados



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El 'sondeo flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Madrid abre la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, aunque la victoria sigue siendo para el PP de Isabel Díaz Ayuso, que también tiene una opción de mayoría absoluta con Vox. Eso sí, en la encuesta hay un 30% que no adelanta su voto.



En concreto, esta segunda encuesta telefónica el CIS, hecha esta misma semana, los días 19 y 20 de abril, da al PP un 36,7% de estimación de voto y entre 54 y 56 escaños, mientras que Vox se sitúa en el 8,2% y entre 11 y 13 diputados. Juntos sumarían entre 65 y 69 diputados, rondando la mayoría absoluta que está en 69.



EL PP PIERDE FUERZA Y VOX SUBE



Con respeto a la encuesta preelectoral del CIS, hecha pública una semana antes de la campaña electoral, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso habría perdido fuerza, ya que antes contaba con un 39,2% y 59 escaños, y en cambio Vox supera la primera estimación del 5,4% y nueve escaños.



En una y otra encuesta, Ciudadanos sigue fuera de la Asamblea de Madrid al no llegar al mínimo del 5%. Eso sí, la campaña de Edmundo Bal hace crecer al partido dos décimas, del 4,4% de finales de marzo al 4,6% que marca en este sondeo flash.



En el otro lado, el CIS sitúa en segundo lugar al PSOE en el 23,4% y entre 34 y 36 diputados, seguido de Más Madrid con el 15,1% y de 22 a 24 diputados. El bloque de izquierdas se completaría con Unidas Podemos, que se anota un 8,4% y entre 11 y 13 diputados. Los tres suman entre 67 y 73 diputados, con más opciones de mayoría absoluta.



También se observa un retroceso del PSOE con relación a la primera encuesta, en la que los de Ángel Gabilondo marcaban un 25,3% y 38 diputados. En cambio, en estas semanas han crecido tanto Más Madrid como Unidas Podemos.



UN 30% QUE NO SABE O NO REVELA SU VOTO



En todo caso, la encuesta refleja una quinta parte de indecisos, pues hay un 19,6% que aún no saben a quién van a votar. Y a ello se añade un 11% que declina contestar y un 3,2% que asegura que no irá a votar.



En todo caso, siete de cada diez encuestados (69,6%) dan por hecha la victoria del PP, aunque sólo es deseada por un 32,8%, ya que un 22,9% prefiere que gane el PSOE y un 11,6% desea un triunfo de Mónica García y Más Madrid.



En cuanto a la valoración de líderes, el mejor puntuado es el socialista Angel Gabilondo con una nota de 5,6 puntos, seguido de Mónica García con 5,3 y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con 5.1.



PABLO IGLESIAS, PEOR VALORADO QUE MONASTERIO



Son los tres únicos que aprueban, seguidos del candidato de Cs, Edmundo Bal, con una nota de 4.1. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el último de la lista con 3,1 puntos y es incluso superado por la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que cosecha un 3,3.



Pero aunque no sea la más valorada, Díaz Ayuso sí es la candidata preferida para presidir a comunidad, con un 37,8% frente al 23,8% de Gabilondo y el 11,5% de la candidata de Más Madrid.