Erupción ‘apocalíptica’ en San Vicente costará hasta 50% del PIB

(Bloomberg) -- La erupción volcánica en curso en San Vicente y las Granadinas podría costarle a la nación caribeña un 50% de su producto interno bruto, además de que obligaría al Gobierno a volver al mercado de deuda, dijo el ministro de Finanzas, Camillo Gonsalves.

“El daño en el norte de la isla está al borde de lo apocalíptico”, dijo en una entrevista telefónica. “El norte del país quedó irreconocible como parte de una isla caribeña”

El volcán La Soufrière, que domina el extremo norte de San Vicente, entró en erupción el 9 de abril. Unas 20.000 personas, o alrededor de 18% de la población total, han tenido que ser evacuadas en medio de la caída de cenizas y los flujos de lava piroclástica.

Gran parte de la destrucción se ha concentrado en el cinturón agrícola, en un país donde la agricultura representa aproximadamente 15% de la economía y es uno de sus principales empleadores.

‘Desaparecida’

Según estimaciones preliminares, las áreas más cercanas al volcán perdieron 100% de sus cultivos de hortalizas, 90% de sus cultivos de árboles, como el árbol del pan y los mangos, y 80% de sus cultivos de tubérculos.

“Esto significa, esencialmente, que la agricultura ha desaparecido en la isla”, dijo Gonsalves.

El verdadero costo económico de La Soufrière sigue sin estar definido, pero Gonsalves estima que el volcán causó US$150 millones en daños a la infraestructura y US$150 millones en pérdidas agrícolas y habitacionales. Además, se necesitarán entre US$20 y US$30 millones para limpiar las islas y alrededor de US$15 millones por mes para alimentar y albergar a quienes fueron evacuados.

Que el volcán permanezca peligrosamente activo, hace más complicado el cálculo. En 1979, la última vez que La Soufriere entró en erupción, permaneció activo durante cuatro meses. Antes de eso, en 1902, la erupción duró un año.

Gonsalves dijo que el Gobierno tiene entre US$30 y US$35 millones guardados en un fondo de emergencia que cubrirá aproximadamente dos meses de costos humanitarios.

“Cuanto más tiempo tengan que permanecer las personas en refugios y cuanto más tarde el volcán en dejar de hacer erupción, más precaria será nuestra situación financiera”, señaló.

La erupción se produce al tiempo que la economía ya estaba siendo golpeada por la pandemia de covid-19 y la relación entre la deuda y el PIB del Gobierno central es de 81%, la tercera más alta del Caribe oriental.

Si bien las Naciones Unidas han lanzado una campaña de recaudación de fondos y San Vicente se ha acercado a aliados y organizaciones de desarrollo en busca de apoyo, se necesitarán más préstamos, dijo Gonsalves.

“Sin duda, nuestra deuda aumentará a medida que intentemos reconstruir y recuperarnos de este desastre”, indicó. “Necesitamos en este momento el apoyo de nuestros amigos”.

Nota Original:‘Apocalyptic’ St. Vincent Eruption May Cost Up to 50% of GDP

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.