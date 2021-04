El nuevo Echo Show de Amazon, ahora con pantalla giratoria

La pantalla del nuevo altavoz en red Echo Show 10 de Amazon gira en torno a su eje para mantenerse siempre en línea visual con su usuario. Foto: Andrej Sokolow/dpa

Con el Echo Show 10 de tercera generación, Amazon ha renovado el principio de sus altavoces en red provistos de pantalla, el cual había permanecido inalterado durante años. En el nuevo dispositivo, las cámaras trabajan junto con los micrófonos, el software y un motor, de manera que la pantalla gira para estar siempre en la línea de visión del usuario. Amazon destaca que el Echo Show no "ve" demasiado y que todos los procesos tienen lugar en el dispositivo. Con la nueva función también llega un cambio de diseño: antes, el Echo Show se suministraba, en diferentes tamaños, en una sola pieza. En el nuevo modelo, la pantalla rota alrededor de su eje sobre una base en forma de cilindro que alberga, entre otros, los altavoces y el motor. Los dos altavoces de agudos giran con la pantalla. Durante la configuración, se puede especificar hasta dónde debe moverse la pantalla de 10 pulgadas: solo un poco si el aparato está colocado contra una pared, un poco más en una esquina, o bien en rotación completa de 360 grados. Esto es práctico, por ejemplo, cuando el aparato se coloca en una isla de cocina. En el modo de reposo, el Echo Show 10 no se mueve. Si se activa Alexa, la pantalla se vuelve hacia la voz del usuario y gira siguiendo sus movimientos, independientemente de este si está recibiendo información de Alexa, leyendo una receta mientras cocina, viendo un vídeo o participando en una videoconferencia. Al moverse, la pantalla no hace ruido alguno, ya que Amazon ha optado por un motor sin escobillas. Durante las videoconferencias, la cámara utiliza el zoom digital para ampliar la imagen del usuario. El nuevo Echo Show 10 determina la posición a través de una interacción de los micrófonos y la cámara en el borde de la pantalla. Según Amazon, la empresa tuvo mucho cuidado de no recoger demasiada información. El software está entrenado para reconocer solo los contornos de una persona, pero no los detalles. Nedim Fresko, responsable de los dispositivos Alexa de Amazon, afirma que todo el trabajo informático necesario para ello se realiza exclusivamente en el propio dispositivo. La cámara se puede cubrir con una solapa deslizante. Este reconocimiento de imágenes limitado significa que el Echo Show no distingue entre diferentes usuarios. "No hacemos reconocimiento facial ni nada similar", asevera Fresko. En un hogar con varias personas, esto puede tener la desventaja de que, si se sale del campo de visión del dispositivo, este girará hasta que la cámara encuentre a la siguiente persona, independientemente de quién sea. Fresko explica que encontrar el equilibrio adecuado al ajustar el ángulo de visión también fue un reto. Al principio del desarrollo, el Echo Show estaba hecho para reaccionar al menor movimiento. Ahora el dispositivo espera hasta detectar cambios más importantes. El campo de visión de la cámara se divide en tres zonas. Si el usuario se queda en el centro, la pantalla permanece inmóvil. Si este se desplaza a una de las zonas periféricas, el display gira tras un breve periodo de espera. Si la pantalla encuentra un obstáculo, el dispositivo pregunta si debe restringir el rango de movimiento. Los botones para ajustar el volumen y el interruptor de apagado del micrófono se encuentran en el borde superior de la pantalla. Al querer presionarlos, puede suceder que la mano cubra la cámara, lo que lleva al usuario a jugar involuntariamente al escondite con el Echo Show. Esto se debe a que el software se da cuenta de que la persona ya no está en el campo de visión y la busca. Fresko admite que, si bien Amazon ha entrenado al software para que reconozca el movimiento de una mano frente a la cámara, esto no siempre funciona. A través de la aplicación Alexa, el Echo Show 10 también puede utilizarse para observar la habitación desde otro lugar. Más allá de esta transmisión en directo, el dispositivo no puede grabar y tampoco tiene funciones automatizadas de cámara de seguridad. Con todas sus limitaciones, el Echo Show abre un nuevo capítulo en la interacción entre el hogar conectado y sus ocupantes: un dispositivo que utiliza su cámara para responder a las acciones humanas. Y podría no ser el único de este tipo: según la empresa de servicios financieros Bloomberg, Apple también está trabajando en un concepto similar con una tableta iPad sobre un brazo mecánico. Además, hace tiempo que se especula acerca de planes de Amazon para crear un robot doméstico. dpa