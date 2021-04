El mundo podría perder un quinto del PIB si no actúa sobre el cambio climático: estudio

ZÚRICH, 22 abr (Reuters) - El mundo podría perder casi una quinta parte de la producción económica para 2050 si no controla el cambio climático, con Asia particularmente en riesgo, según un estudio publicado el jueves por la reaseguradora Swiss Re El informe del Swiss Re Institute dijo que la producción podría ser un 18% más baja que en un mundo sin cambio climático si no se toman medidas de mitigación y las temperaturas aumentan en 3,2 grados centígrados. En caso de que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París y las temperaturas suban menos de 2 ° C, la contracción se puede limitar al 4%, concluyó. "Las economías de Asia serían las más afectadas, con China en riesgo de perder casi el 24% de su PIB en un escenario severo, mientras que la mayor economía del mundo, Estados Unidos, perderá cerca del 10% y Europa casi el 11%", indicó el informe. Su prueba de resistencia examinó cómo 48 economías se verían afectadas por los efectos del cambio climático en cuatro escenarios diferentes de aumento de temperatura. A medida que el calentamiento global agrava el impacto de los desastres naturales relacionados con el clima, puede conducir a pérdidas sustanciales de ingresos y productividad con el tiempo, dijo. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar da como resultado la pérdida de tierras que de otro modo se podrían haber utilizado de manera productiva y el estrés por aumento de temperatura puede provocar la pérdida de cosechas.

Las economías emergentes de las regiones ecuatoriales serían las más afectadas por el aumento de las temperaturas.

(Por Michael Shields; Editado en español por Juana Casas)