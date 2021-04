El ECDC, favorable a no usar ya mascarilla en determinadas situaciones

EFE/Tino Romano/Archivo

Copenhague, 22 abr (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) se muestra favorable a que se levante la obligación de llevar mascarillas en determinadas situaciones de la pandemia en Europa, donde revela que ya se han inoculado 116 millones de vacunas.

La última recomendación de este centro de referencia de la Unión Europea (UE) señala que los vacunados de media edad y jóvenes pueden prescindir de la mascarilla y no guardar la distancia social al reunirse con personas no vacunadas, mientras ninguno tenga factor de riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Las mascarillas y la distancia social pueden también obviarse en encuentros entre personas vacunadas, incluyendo adultos de mayor edad, según la recomendación del ECDC "a la luz de la evidencia disponible".

Este organismo con sede en Estocolmo aconseja que se sigan usando las mascarillas en espacios públicos y en reuniones de mayor tamaño, "independientemente de si los individuos se han vacunado o no".

El ECDC defiende que en algunas situaciones se puede eximir de las exigencias de someterse a test o cuarentena o ajustarlas en el caso de personas que hayan completado el proceso de vacunación.

"A medida que avanza la vacunación es alentador tener recomendaciones basadas en evidencias de que la inmunización puede permitir lentamente que se relajen intervenciones no farmacéuticas como el uso de mascarillas y la distancia social", señaló en un comunicado la directora de este centro, Andrea Ammon.

Ammon dijo obstante que esa relajación debe hacerse de forma gradual y con precaución, teniendo en cuenta los riesgos, y se mostró confiada en que la vacunación tendrá un impacto "positivo" hacia una vuelta a una vida "normal".

AVANCE EN LA VACUNACIÓN

Según el último informe semanal del ECDC, que cubre hasta el pasado día 18, desde que comenzó la vacunación en Europa se han distribuido 115,8 millones de vacunas, 17 millones la última semana, de acuerdo con los datos suministrados por 30 países.

El número de vacunas distribuidos a los países de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEA) asciende a casi 134 millones.

El 23,1 % de la población mayor de edad ha recibido ya una dosis de la vacuna, y el 8,5 % ha completado el proceso, mientras que en los mayores de 80 años, los porcentajes suben al 75,6 % y al 50,3 %, respectivamente.

Casi el 71 % de los trabajadores sanitarios europeos ha recibido una dosis y el 51,3 %, las dos, de acuerdo con datos proporcionados por 15 países.