El BCE no está discutiendo eliminar el estímulo: Lagarde

(Bloomberg) -- Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que la institución no está discutiendo la eliminación gradual de su compra de bonos de emergencia, incluso cuando ve señales de que la economía está comenzando a deshacerse de la pandemia de coronavirus.

Si bien señaló que los riesgos de crecimiento a mediano plazo están equilibrados, rechazó cualquier sugerencia de que el BCE esté pensando en reducir el estímulo, y describió la idea como “prematura”.

“Los datos económicos entrantes, las encuestas y los indicadores de alta frecuencia sugieren que la actividad económica puede haberse contraído nuevamente en el primer trimestre de este año, pero apuntan a una reanudación del crecimiento en el segundo trimestre”, dijo Lagarde el jueves después de que la institución mantuviera su programa de estímulo en su lugar. “No se ha discutido ninguna eliminación gradual y es prematuro”.

El Consejo de Gobierno confirmó que su programa de compra de bonos de 1,85 billones de euros (US$2,23 billones) se ejecutará a un ritmo elevado en el trimestre actual. Los funcionarios también mantuvieron la tasa de depósito en -0,5% y se comprometieron a continuar los préstamos a largo plazo a los bancos para mantener el flujo de crédito a empresas y hogares.

El BCE intensificó significativamente las compras de activos el mes pasado para contener las consecuencias de una venta masiva de bonos gubernamentales que impulsó una rápida recuperación económica de Estados Unidos de la pandemia de coronavirus. Tales movimientos del mercado representan un riesgo para la eurozona, ya que los rendimientos soberanos se utilizan como referencia para el costo de los préstamos bancarios a empresas y hogares.

Los funcionarios han gastado un promedio neto de 17.000 millones de euros por semana en su programa pandémico desde entonces, frente a los 14.000 millones por semana en las primeras semanas de 2021. El objetivo es mantener favorables los costos de endeudamiento para empresas, hogares y Gobiernos en toda la eurozona durante la pandemia. Las compras netas actualmente durarán hasta finales de marzo de 2022.

La intensidad de las compras bajo el programa de emergencia no depende de una fecha específica, sino del estado de las condiciones de financiamiento y del panorama de la inflación, dijo Lagarde.

“Realizamos una evaluación conjunta de esas condiciones de financiamiento en todo el espectro y las perspectivas de inflación”, dijo. “Es sobre la base de estos dos elementos, que son bastante complicados en sí, que determinamos el ritmo de las compras”.

El BCE está listo para producir nuevos pronósticos económicos cuando se reúna en junio.

“Si la economía se recupera del covid-19 y la inflación subyacente se recupera gradualmente, el BCE eventualmente tendrá que abordar la pregunta de cuándo y cómo debería reducir sus compras de activos en el futuro”, dijo Holger Schmieding, economista de Berenberg.

La Unión Europea ha acelerado significativamente su campaña de vacunación en las últimas semanas, allanando el camino para una recuperación económica a finales de este año. Por ahora, grandes partes del bloque aún enfrentan severas restricciones para combatir un nivel elevado de infecciones.

El BCE también continuará monitoreando el tipo de cambio del euro y sus implicaciones para las perspectivas de inflación, dijo la presidenta. Una moneda fuerte puede representar un dolor de cabeza para el banco central, ya que amortigua los precios de importación y hace que las exportaciones de la eurozona sean menos competitivas.

