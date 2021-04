El argentino Montoya opina que Reynoso hizo que el Cruz Azul creciera

El jugador del Cruz Azul de México Walter Montoya. EFE/José Méndez/Archivo

México, 22 abr (EFE).- El argentino Walter Montoya, delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este jueves que el entrenador peruano Juan Reynoso hizo que el equipo celeste creciera mentalmente al tratar igual a titulares y suplentes.

"Juan y su cuerpo técnico tratan de la misma manera al que juega más minutos como al que menos; eso es importante tanto para la liga como para la Liga de Campeones de la Concacaf y por eso crecimos en lo mental", explicó en rueda de prensa.

Montoya, un suplente en el esquema de Reynoso, afirmó que él se benefició por la forma en la que el peruano valora a la plantilla y eso le sirvió para lograr dos goles y un par de asistencias que han contribuido para que el Cruz Azul lidere el Clausura y esté clasificado a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"He tenido otros técnicos que sólo te tocan la espalda con la mano y como que te hacen saber que todo estaba bien y no era así esa es la diferencia, por eso nos va bien con Juan", añadió el ofensivo de 27 años.

Walter Montoya agradeció el buen trato humano de Reynoso ya que ese fue uno de los factores por los que decidió permanecer en Cruz Azul y no salir cedido a otro equipo.

"Hay partidos que se han definido con gente que vienen desde el banquillo y hacen la diferencia, eso es importante para el equipo y lo que vendrá, que todos estemos preparados", comentó el exjugador del Rosario Central argentino.

El ofensivo sudamericano vive su segunda etapa en el Cruz Azul, por el que fichó en 2018, pero del que salió a préstamo en 2019 al Gremio brasileño y al Racing de su país.

Montoya explicó que en su segunda experiencia como jugador del Cruz Azul se ha dedicado a trabajar con humildad y eso le ha funcionado para firmar mejores números que en 2018.

"Todo es trabajo, sacrificio y humildad, después de convertir esos goles te suma confianza. No estoy relajado ni por los dos goles ni por las asistencias. Uno sigue siempre adelante y los partidos en los que he participado también me suman confianza. Trato de dejarlo todo por este escudo", finalizó.