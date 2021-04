El 71 % de los legisladores uruguayos priorizaría acuerdos fuera del Mercosur

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. EFE/ Raúl Martínez/archivo

Montevideo, 22 abr (EFE).- El 71 % de los legisladores de Uruguay priorizaría concretar acuerdos por fuera del Mercado Común del Sur (Mercosur) y solo el 23 % le daría mayor importancia al bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como forma de inserción internacional.

Así lo detalla el informe del estudio Ceres "Radiografía Parlamentaria", en el que se consultó a senadores y diputados sobre los principales temas económicos nacionales e internacionales.

La flexibilización del Mercosur ha sido uno de los principales temas de este bloque en los últimos tiempos. En concreto, Brasil y Uruguay son los principales defensores de que se permitan acuerdos por fuera de este mientras que Argentina es el que más se resiste.

En la última cumbre del Mercosur, celebrada en marzo, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, sostuvo que el bloque debe ser "un trampolín" para sus socios "y no un corsé o un lastre".

En el informe de Ceres, que se llevó a cabo entre octubre de 2020 y abril de 2021, los legisladores oficialistas fueron quienes se inclinaron en mayor medida a que el país debería actuar por fuera del bloque.

De hecho, el 97 % del oficialismo, integrado por el Partido Nacional (PN, centroderecha), Cabildo Abierto (CA, derecha), el Partido Colorado (PC, centroderecha), el Partido Independiente (PI, centroizquierda) y el Partido de la Gente (PG, derecha), prefiere la autonomía respecto al bloque, un 3 % no opinó y no hubo uno solo que viera al Mercosur como una plataforma de inserción.

En la oposición, integrada por el Frente Amplio (FA, izquierda) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI, centro), el 53 % piensa al Mercosur como una plataforma de inserción mientras que el 36 % optaría por negociar fuera del bloque y el 11 % prefirió no opinar.

Otro de los puntos analizados en el estudio fue el posible ingreso de Uruguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al respecto, el 65 % de los diputados y senadores consideró conveniente iniciar el proceso para ser miembro pleno de la OCDE mientras que el 11 % opinó lo contrario. El 24 % no contestó.