EEUU.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la ley que limita la venta de armas a Arabia Saudí

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles la ley que limita el suministro de arma a Arabia Saudí debido al asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado saudí en Estambul, Turquía, en 2018.



La ley, llamada 'Ley de protección de los disidentes saudíes de 2021', ha sido aprobada con 350 votos a favor y 71 en contra y ahora pasa al Senado, donde no está claro si recibirá el apoyo suficiente, según informa 'The Hill'.



La legislación ha sido así respaldada por una mayoría de dos tercios, que se requiere para un proceso acelerado de los proyectos que cuentan con un amplio apoyo.



Así, la medida suponen la detención de la venta y exportación de ciertos materiales de defensa a Arabia Saudí a menos que se pueda certificar que el país no está involucrado en la represión y tortura de disidentes y la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses o internacionales.



De este modo, se imponen más costos a Arabia Saudí tras la conclusión de que el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, aprobó la operación en Estambul para "capturar o matar" a Jashogi, columnista del 'Washington Post' que había escrito sobre el Gobierno saudí de forma crítica.