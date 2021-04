Drama de Huarong impulsa a inversionistas a ser más selectivos

(Bloomberg) -- El drama alrededor de China Huarong Asset Management Co. está impulsando a los inversionistas a ser más selectivos con sus compras de bonos chinos en dólares, lo que exacerba la división entre los emisores más establecidos y el resto del mercado.

Unidades de Bank of China Ltd. recaudaron el equivalente a US$2.350 millones en una venta multimonedas de bonos a última hora del miércoles, y los diferenciales de rendimiento de dos bonos denominados en dólares son más ajustados que las ofertas comparables recientes del banco. Eso se dio tras un acuerdo de US$4.150 millones de Tencent Holdings Ltd. la semana pasada, así como la reciente emisión de la unidad de Hong Kong de China Construction Bank Corp. y un puñado de compañías inmobiliarias conocidas, incluida Kaisa Group Holdings Ltd.

Al mismo tiempo, solo un primer emisor de bonos chinos en dólares ha acudido al mercado desde que Huarong sorprendió a los inversionistas al incumplir con un plazo de reporte de resultados a fines de marzo, frente a un promedio mensual de aproximadamente ocho acuerdos de emisores debut el año pasado. La especulación de que Huarong podría reestructurar su deuda empujó los diferenciales de un índice Bloomberg Barclays de bonos chinos en dólares de grado de inversión a máximos de nueve meses la semana pasada. Se mantienen elevados a pesar de señales de que el Gobierno podría proporcionar apoyo financiero a Huarong.

Si bien los formuladores de política chinos pueden acoger con beneplácito una mayor diferenciación en el mercado de bonos al tratar de alejar a los inversionistas de las garantías implícitas del Gobierno, no está claro qué tan grande es el ajuste que Pekín está dispuesto a tolerar. Si los emisores menos conocidos tienen dificultades para vender bonos o enfrentan costos de endeudamiento dramáticamente más altos, podría hacer que las autoridades pongan un mayor énfasis en resolver los desafíos de Huarong sin infligir demasiado dolor a los tenedores de bonos.

Los inversionistas están evaluando qué sectores con baja transparencia o alto apalancamiento muestran similitudes con Huarong, cómo se debe fijar el precio del apoyo gubernamental en el futuro y cómo interpretar las diferentes reacciones en los mercados offshore y onshore, dijo Jenny Zeng, codirectora de renta fija Asia-Pacífico en AllianceBernstein.

Las preocupaciones sobre Huarong han sido más agudas entre los tenedores de bonos en el extranjero, en parte porque la mayor parte de la deuda en dólares de la compañía contiene una forma de protección crediticia llamada acuerdo de mantenimiento que aún no se ha probado completamente en los tribunales. No está claro si Huarong se vería obligado a cumplir con más de US$20.000 millones en bonos si sus unidades en el extranjero no pudieran pagar.

La compañía ha dicho que tiene una liquidez adecuada y planea anunciar la fecha esperada de su publicación de resultados de 2020 después de consultar con los auditores.

Huarong y los otros tres grandes administradores estatales de deuda incobrable de China tienen aproximadamente US$5.200 millones en bonos que vencen este año, según datos compilados por Bloomberg.

