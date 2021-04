Desconecta.- Un par de aficionados de Regreso al Futuro construyen una réplica a tamaño real de un tren que viaja en el tiempo

22/04/2021 Un par de aficionados de Regreso al Futuro construyen una réplica a tamaño real de un tren que viaja en el tiempo. MADRID, 22 abr. (EDIZIONES) Un par de aficionados de la película 'Regreso al Futuro' han construido la primera réplica a tamaño real del mundo del tren del tiempo que aparece en la tercera entrega de la saga. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - WWW.BACKTOTHE1980S.CO.UK



El Tren del Tiempo -para quien no esté familiarizado con las franquicias de ciencia ficción- es una locomotora que usó el doctor Emmett Brown para construir una segunda máquina del tiempo en 1885 basándose en los componentes de la super tabla y mejorándola, haciéndola funcionar con vapor y no con gasolina como en el DeLorean.



Los artífices de esta obra de arte son Mike Hutchinson, de Bingley (West Yorks), de 43 años, e Ian Robinson, de Harrogate (Yorks), de 49. El primero es asesor hipotecario y el segundo trabaja haciendo atrezzo, pero ambos comparten afición por las películas de 'Regreso al Futuro' y nostalgia por los años 90'.



A la réplica no le falta detalle y, por asombroso que parezca, tan solo tardaron cinco meses en completarla.



"Esta impresionante réplica de tamaño real está disponible para alquilar para cualquier ocasión, incluidos eventos corporativos y de comic con, educación y entusiastas del tren, por nombrar algunos", dicen Mike e Ian en la página web desde la que se puede alquilar desde un set de rodaje, hasta accesorios de películas de 'Star Wars' o una réplica del propio DeLorean.



"Somos el mayor proveedor en el Reino Unido de accesorios basados en la saga 'Regreso al futuro'. Desde la máquina del tiempo de DeLorean, hasta el tren del tiempo. Podemos suministrarlo todo", explican.