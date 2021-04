Coronavirus.- México suma más de 4.600 casos y 500 fallecidos por coronavirus en la última jornada

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha informado este miércoles de 4.636 nuevos casos de COVID-19 y 549 fallecidos registrados en la última jornada, mientras las autoridades han advertido del "peligro de una tercera ola" de la pandemia en el país.



Según el balance de la cartera de Salud, son 2.315.811 los positivos confirmados en México desde que estalló la crisis sanitaria, que ha dejado ya 213.597 fallecidos.



En este contexto, el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, Hugo López-Gatell, ha avisado, en la rueda de prensa diaria sobre la situación de la COVID-19, del "peligro de una tercera ola".



"En 10 entidades federativas está aumentado la actividad epidémica. Por el momento en el resto no se ve este fenómeno", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que "en cualquier momento" otra entidad puede presentar también una tendencia al alza y que la "manera de reducir el riesgo es tener un apego de manera consciente e intenso a las distintas medidas de precaución".



Por otro lado, López-Gatell ha celebrado que ya se han aplicado más de 15 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el país, 432.101 de ellas administradas en el último día.



Sobre la detección de vacunas de Pfizer falsas, el subsecretario ha lamentado que por cuestiones legales no puede dar información sobre estos inoculadores decomisados en Campeche y Nuevo León, si bien ha aclarado que no se ha identificado ningún elemento que pueda poner en riesgo a quienes recibieron las dosis, según recoge 'Milenio'.



Igualmente, ha hecho hincapié en la llegada este miércoles de 75.200 dosis de AstraZeneca por parte del mecanismo COVAX, la que será la primera entrega por parte de la herramienta, y ha avanzado que el 24 de abril se espera la llegada de otras 500.000 unidades.