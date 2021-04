Condenado a cadena perpetua seguidor del EI por fallido atentado en Nueva York

La fiscal de Manhattan, Audrey Strauss. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 22 abr (EFE).- El simpatizante del grupo Estado Islámico (EI) Akayed Ullah, que en diciembre de 2017 intentó sin éxito perpetrar un atentado terrorista en el metro de Nueva York, ha sido condenado este jueves a cadena perpetua en un tribunal federal de Manhattan.

Ullah, de 29 años y originario de Bangladesh, fue declarado culpable de todos los cargos en noviembre de 2018 tras un juicio que se prolongó durante una semana.

El condenado activó un artefacto explosivo en una estación de metro situada bajo la terminal de autobús de Port Authority, en el centro de Manhattan, el 11 de diciembre de 2017.

"Pretendía asesinar a tantos estadounidenses inocentes como fuera posible. El motivo de Ullah era claro e inequívoco: un odio ideológico contra Estados Unidos profundamente arraigado", dijo la fiscal de Manhattan, Audrey Strauss, citada en un comunicado.

"Irónicamente, las acciones de Ullah solo consiguieron reafirmar la grandeza de EE.UU. al mostrar la justicia e imparcialidad que representa nuestro sistema de justicia", agregó.

La bomba, que el hombre llevaba pegada al cuerpo, falló y sólo provocó heridas leves a cuatro personas, además de daños más graves al propio terrorista.

Según la Fiscalía, Ullah fabricó un explosivo de tubo y lo detonó "en un nudo de comunicaciones muy transitado en el centro de Nueva York", con la intención de "hacer daño y aterrorizar al mayor número de gente posible".

El autor del atentado fallido, que residía en el barrio de Brooklyn, había afirmado durante su juicio que no era un terrorista, sino que simplemente estaba indignado por la intervención de EE.UU. en Oriente Medio.

"Esto no es para nada un ataque. Es un intento de suicidio en público", alegó entonces la abogada de Ullah, Amy Gallicchio.

El jefe de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, insistió hoy en que Ullah "aceptó la llamada del EI de atacar y matar neoyorquinos" y recordó que el autor llevó a cabo una investigación previa al fallido atentado.

La Fiscalía asegura que el individuo comenzó a radicalizarse en 2014 después de sentirse "enojado" por la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio y empezó a buscar en internet material que promovía la ideología terrorista islámica.

"En particular, Ullah recibió inspiración de la propaganda del EI, incluido un vídeo en el cual el EI instruía a sus seguidores a realizar ataques en sus propios países si no podían viajar al extranjero para unirse al EI", dice el comunicado, en el que se detalla que este comenzó a investigar cómo fabricar una bomba un año antes del ataque.