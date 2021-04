Claudia, examiga de Julia Janeiro, cuenta cómo es la joven

18/04/2021 Julia Janeiro y su novio, Brayan Mejía, saliendo de la casa de los padres del futbolista EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Esta tarde ha estado en el plató de 'Sálvame Diario' Claudia, la que fuera amiga íntima de Julia Janeiro y pareja del que ahora tiene una relación sentimental con la hija de Jesús Janeiro y María José Campanario. La joven ha acudido a televisión muy nerviosa, pero ha querido dejar claro que por muy mal que se portara su amiga, no iba a hablar mal de ella. Y así lo ha hecho.



Claudia ha asegurado que Julia no ve nunca 'Sálvame Diario' y tampoco habla de Belén Esteban. No se habla con ella porque está saliendo con el que fue el amor de su vida, ya que ésta estuvo saliendo en el pasado con Brayan Mejía, actual novio de la hija de María José Campanario.



La joven también ha confesado cómo se conocieron: "Nos conocimos en Oropesa, nos llevábamos muy bien, ella venía a Madrid y desde los 13 años yo estaba con Brayan". Y es que a Claudia no le ha hecho ninguna gracia ver las imágenes de su ex con Julia Janeiro y asegura que fue ella quien les presentó: "Ella cuando llegó a Madrid no podía estar en casa y le dije que se fuera a vivir a casa de Brayan".



Claudia ha explicado que en el colegio los niños se portaban muy mal con ella porque se metían mucho con su físico, además, ha explicado que el sueño de la hija del torero es ser maquilladora, pero siempre detrás de las cámaras porque a su amiga la confesaba que no quería ser famosa.