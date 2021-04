China/Australia.- China atribuye a Australia una mentalidad propia de la Guerra Fría tras la suspensión de varios acuerd

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han criticado este jueves al Gobierno australiano, al que achacan una mentalidad propia de la Guerra Fría, después de que Canberra anunciara la suspensión de dos acuerdos entre Pekín y el estado de Victoria.



Según el Gobierno australiano, los acuerdos han sido cancelados debido a que no concuerdan con la política exterior del país, que aboga por una región del Indo-Pacífico "libre y abierta".



La Embajada china ha aseverado así que Australia debería abandonar su "mentalidad e ideología" actuales y "corregir inmediatamente los errores y cambiar el curso" de su política.



Además, ha criticado la decisión de la ministra de Exteriores, Marise Payne, de vetar estos acuerdos que ya estaban firmados y ha tildado este movimiento de "provocativo", dado que podría provocar "daños" a las relaciones bilaterales, según ha indicado un portavoz de la Embajada en un comunicado.



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha justificado la suspensión de los acuerdos y ha indicado que su Gobierno no desea acceder a cuestiones que entran "en conflicto con su política exterior".



"Siempre actuaremos a favor del interés nacional para proteger Australia, pero también para garantizar que podemos avanzar (...) hacia un mundo que busque el equilibrio en favor de la libertad", ha dicho, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.